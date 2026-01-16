La brecha entre Javier Ortega Smith y la cúpula de Vox, dirigida por Santiago Abascal, se ha convertido en un abismo este viernes, 16 de enero de 2026. Tras ser relevado de su último cargo de relevancia en el Congreso, el veterano dirigente ha roto su silencio con un mensaje cargado de reproches hacia la actual dirección de la formación.

La decisión de apartarlo de la portavocía de la Comisión de Justicia, formalizada tras un escrito remitido a la Cámara el pasado viernes 9 de enero, supone la culminación de una «purga» que ha dejado a uno de los fundadores del partido reducido a la condición de diputado raso.

Cronología de una caída: Los tres «golpes» a Ortega Smith

En apenas dos meses, el que fuera secretario general y mano derecha de Abascal ha perdido todo su peso en la estructura nacional del partido:

1. Noviembre de 2025: Fue apartado de la portavocía adjunta en el Congreso de los Diputados.

2. Diciembre de 2025: Expulsión definitiva del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el máximo órgano de decisión de Vox. Su puesto fue ocupado por la joven diputada catalana Júlia Calvet.

3. Enero de 2026: Cese como portavoz en la Comisión de Justicia. Según los registros del Congreso, su sustituto es el diputado por Barcelona Juan José Aizcorbe, exgerente del partido.

La respuesta de Ortega Smith: «La ingratitud de los otros»

A través de sus redes sociales, Ortega Smith ha reaccionado con un tono solemne y desafiante, reivindicando su lealtad frente a lo que considera una traición interna:

«Seguiré luchando con la misma fuerza y determinación de siempre, a pesar de la hostilidad de nuestros enemigos y la ingratitud de los otros«.

Este dardo va dirigido directamente al «núcleo duro» de Bambú (sede nacional de Vox), con el que mantiene una relación gélida desde que se posicionó públicamente a favor de Iván Espinosa de los Monteros. Pese a este alejamiento nacional, Ortega Smith mantiene su acta de diputado y su liderazgo en el Ayuntamiento de Madrid, desde donde planea seguir dando la batalla política.

Abascal ignora el conflicto desde Aragón

Mientras el partido se fractura en Madrid, Santiago Abascal ha evitado cualquier mención a su antiguo compañero de armas. El líder de Vox se encuentra hoy en la provincia de Huesca (Aínsa y Fraga) en plena precampaña electoral, centrando su discurso en atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez:

• Crítica al Fondo Soberano: Abascal ha acusado a Sánchez de querer «sustituir al pueblo español» tras el anuncio de un nuevo fondo de inversión estatal.

• Silencio interno: Ante las preguntas de los periodistas sobre el futuro de Ortega Smith, el líder de Vox ha guardado silencio, delegando las explicaciones en el grupo parlamentario.