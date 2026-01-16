Aunque las hogueras finales de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ se han extinguido en la República Dominicana, el fuego se traslada ahora a los platós de Mediaset. Este viernes, 16 de enero de 2026, se han confirmado los detalles de la traca final de la edición: un Debate Final dividido en tres noches y el lanzamiento de un nuevo formato exclusivo para plataformas digitales.
Sandra Barneda ya ha avisado: quedan «dos auténticos bombazos» por salir a la luz, incluyendo una infidelidad no detectada y un affaire inesperado que cambiará la percepción de lo visto hasta ahora.1
Calendario del «Debate Final»: Tres noches de careos
Telecinco emitirá el desenlace definitivo los días 19, 20 y 21 de enero (lunes, martes y miércoles) a las 21:45h. Será el momento de descubrir qué ha pasado con las parejas tras seis meses fuera de la isla:
- Juanpi y Sandra: Tras abandonar ella la isla con el tentador Andrea, el reencuentro promete chispas tras la espantada de Juanpi en la hoguera final.
- Almudena y Darío: El destino del anillo de compromiso que custodió Barneda será uno de los grandes temas de la noche.
- Claudia y Gilbert: ¿Ha servido su decisión de irse solos para sanar o han retomado el contacto?
- Enrique y Andrea: La única pareja que salió unida pondrá a prueba su felicidad frente a las imágenes inéditas.
‘Tentaciones Privé’: El nuevo videopodcast de Marta Peñate
Para los seguidores que se queden con ganas de más, el 28 de enero se estrena en Mediaset Infinity ‘Tentaciones Privé’.
- Formato: Un videopodcast gratuito de diez entregas semanales.
- Presentadora: La siempre directa Marta Peñate, acompañada por Asier Montaño.
- Contenido: Careos sin filtros, juegos de preguntas directas y la presencia de defensores que avivarán los conflictos pendientes de la novena edición.
Resumen de las Hogueras Finales: ¿Quién sigue con quién?
La última noche en la isla fue una de las más duras que se recuerdan, marcada por los gritos y la mediación constante de Sandra Barneda:
|Pareja
|Decisión Final
|Estado tras la hoguera
|Enrique y Andrea
|JUNTOS
|Único final feliz con beso incluido.
|Juanpi y Sandra
|SEPARADOS
|Él se fue con una tentadora; ella con el tentador Andrea.
|Almudena y Darío
|SOLOS
|Final desgarrador con un anillo de compromiso devuelto.
|Claudia y Gilbert
|SOLOS
|Ruptura necesaria tras reproches mutuos de infidelidad.