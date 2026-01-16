Aunque las hogueras finales de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ se han extinguido en la República Dominicana, el fuego se traslada ahora a los platós de Mediaset. Este viernes, 16 de enero de 2026, se han confirmado los detalles de la traca final de la edición: un Debate Final dividido en tres noches y el lanzamiento de un nuevo formato exclusivo para plataformas digitales.

Sandra Barneda ya ha avisado: quedan «dos auténticos bombazos» por salir a la luz, incluyendo una infidelidad no detectada y un affaire inesperado que cambiará la percepción de lo visto hasta ahora.1

Calendario del «Debate Final»: Tres noches de careos

Telecinco emitirá el desenlace definitivo los días 19, 20 y 21 de enero (lunes, martes y miércoles) a las 21:45h. Será el momento de descubrir qué ha pasado con las parejas tras seis meses fuera de la isla:

Juanpi y Sandra: Tras abandonar ella la isla con el tentador Andrea, el reencuentro promete chispas tras la espantada de Juanpi en la hoguera final.

Tras abandonar ella la isla con el tentador Andrea, el reencuentro promete chispas tras la espantada de Juanpi en la hoguera final. Almudena y Darío: El destino del anillo de compromiso que custodió Barneda será uno de los grandes temas de la noche.

El destino del anillo de compromiso que custodió Barneda será uno de los grandes temas de la noche. Claudia y Gilbert: ¿Ha servido su decisión de irse solos para sanar o han retomado el contacto?

¿Ha servido su decisión de irse solos para sanar o han retomado el contacto? Enrique y Andrea: La única pareja que salió unida pondrá a prueba su felicidad frente a las imágenes inéditas.

‘Tentaciones Privé’: El nuevo videopodcast de Marta Peñate

Para los seguidores que se queden con ganas de más, el 28 de enero se estrena en Mediaset Infinity ‘Tentaciones Privé’.

Formato: Un videopodcast gratuito de diez entregas semanales .

Un videopodcast gratuito de . Presentadora: La siempre directa Marta Peñate , acompañada por Asier Montaño .

La siempre directa , acompañada por . Contenido: Careos sin filtros, juegos de preguntas directas y la presencia de defensores que avivarán los conflictos pendientes de la novena edición.

Resumen de las Hogueras Finales: ¿Quién sigue con quién?

La última noche en la isla fue una de las más duras que se recuerdan, marcada por los gritos y la mediación constante de Sandra Barneda: