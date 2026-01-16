El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE al frente de las preferencias electorales, otorgándole una ventaja de 8,7 puntos sobre el Partido Popular (PP). Según la encuesta de enero, elaborada bajo la dirección de José Félix Tezanos, los socialistas alcanzarían un 31,7% de los votos, tres décimas más que en diciembre, mientras que el PP se situaría en el 23%.

Vox se mantiene prácticamente estancado en el 17,7%, y Sumar experimenta un descenso, situándose en el 7,2%. Podemos también pierde apoyo, con un 3,5%, mientras que la formación ultraderechista Se Acabó la Fiesta (SALF) ve reducida su estimación al 1,8%.

En conjunto, el bloque de gobierno PSOE-Sumar alcanzaría el 38,9% de los votos, frente al 40,7% del bloque de la derecha formado por PP y Vox. Entre las fuerzas nacionalistas e independentistas, EH Bildu supera al PNV en el País Vasco, con un 1,5% frente a 1%, y ERC se impone a Junts en Cataluña, con un 2,6% frente a 1%.

El barómetro se realizó tras los resultados desfavorables del PSOE en Extremadura y en medio del debate sobre la propuesta gubernamental para financiar a las comunidades autónomas, así como frente a situaciones internacionales como la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por Estados Unidos y las tensiones sobre Groenlandia y Ucrania.

En cuanto a los problemas percibidos por los ciudadanos, la vivienda se sitúa como la principal preocupación, señalada por un 42,6% de los encuestados, seguida de la situación económica general, con un 21,2%. Los ciudadanos también consideran que el Gobierno y los partidos políticos son un problema, subiendo a la tercera posición en el ranking de preocupaciones.

Respecto a la valoración de líderes políticos, Pedro Sánchez sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno para un 24,5% de los españoles, seguido por Santiago Abascal (10,4%) y Alberto Núñez Feijóo (9,7%). Entre los ministros, Carlos Cuerpo (Economía) obtiene la mejor nota (5,27), mientras que Fernando Grande-Marlaska (Interior) recibe la peor valoración (3,84).

Finalmente, la encuesta refleja la opinión de los ciudadanos sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela: un 50,3% la rechaza, mientras que un 61,5% considera que el presidente estadounidense ha puesto en peligro la paz mundial y un 71,8% cree que ha vulnerado la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional.