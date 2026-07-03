La vigente campeona del mundo se mide al combinado africano en los dieciseisavos de final con la baja por lesión del central Cuti Romero, plaza que ocupará presumiblemente el veterano Nicolás Otamendi.

La selección de Argentina se enfrenta a la de Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial de fútbol 2026, una eliminatoria directa que se disputa en el torneo organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. El combinado sudamericano, que defiende el título logrado en Qatar 2022 y figura como una de las grandes candidatas al campeonato junto a potencias como Francia, Inglaterra, España, Portugal o Brasil, parte como claro favorito en este cruce de supervivencia tras firmar una fase de grupos perfecta.

La trayectoria de la Albiceleste y el récord histórico de Leo Messi

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a la primera ronda eliminatoria tras consolidar el liderato en solitario del Grupo J con un pleno de nueve puntos. La Albiceleste cerró la fase inicial con una cómoda victoria por 3-1 ante Jordania. Previamente, el debut del cuadro sudamericano se saldó con una contundente goleada por 3-0 frente a Argelia, cita en la que Leo Messi firmó un hat-trick. En la segunda jornada, el capitán argentino volvió a ser el gran protagonista al anotar los dos goles del triunfo por 2-0 contra Austria, un hito con el que batió el récord histórico de tantos marcados en la Copa del Mundo.

A sus 39 años, la gran leyenda del fútbol argentino sigue marcando la diferencia en el esquema ofensivo, acumulando ya un total de seis goles en la presente cita mundialista tras volver a ver puerta en el último encuentro ante el cuadro jordano.

Variaciones en el once y el potencial defensivo de Cabo Verde

De cara a este choque de octavos de final, el cuerpo técnico de Argentina deberá reestructurar la línea defensiva debido a la baja del central Cristian ‘Cuti’ Romero, futbolista del Tottenham, que ha caído lesionado. De acuerdo con las previsiones, el veterano Nicolás Otamendi, actual jugador de River Plate, ocupará su lugar en la zaga para formar pareja junto a Lisandro Martínez, zaguero del Manchester United.

La estructura del equipo se completa en la medular con el motor que conforman los centrocampistas Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Inter de Miami) y Alexis MacAllister (Liverpool), mientras que la responsabilidad goleadora en la vanguardia recae, junto a Messi, en figuras de la talla de Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Por su parte, la modesta selección de Cabo Verde se presenta en las eliminatorias tras conseguir la clasificación en el Grupo H, el mismo en el que compitió España. El equipo africano obtuvo la segunda posición del sector tras sumar tres puntos fruto de tres empates consecutivos: un 0-0 ante el combinado nacional español, un 2-2 frente a Uruguay y otro 0-0 contra Arabia Saudí. El plan de Cabo Verde consistirá en implantar un riguroso entramado defensivo con el objetivo de contener el torrente ofensivo argentino y buscar la sorpresa mediante rápidas transiciones al contragolpe.

Horario del Argentina contra Cabo Verde: ¿A qué hora empieza el partido?

El encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo se disputa en la madrugada del viernes 3 al sábado 4 de julio. El inicio del choque entre sudamericanos y africanos está programado para las 00:00 horas (horario peninsular en España).

Televisión: ¿Dónde ver el Argentina – Cabo Verde en directo?

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del partido en directo por televisión desde España disponen de varias opciones de pago. La retransmisión televisiva correrá a cargo de la plataforma global de streaming DAZN y de su canal temático DAZN Mundial. Asimismo, el evento futbolístico se podrá sintonizar a través del canal BarTV Mundial (M300), accesible dentro de la oferta de contenidos de la plataforma Movistar Plus+.