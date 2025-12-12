Narges Mohammadi, la laureada con el Premio Nobel de la Paz iraní, fue detenida de manera «violenta» el pasado viernes durante un homenaje a Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos que falleció recientemente, según información proporcionada por su fundación.

La detención, que tuvo lugar en un acto donde se recuerda la labor de Alikordi, ha sido condenada por miembros de la comunidad internacional, al tiempo que la fundación de Mohammadi ha comunicado que ha recibido «información creíble» respecto al arresto de varios activistas de derechos humanos en el evento.

A través de un mensaje en redes sociales, la fundación afirmó que hay reportes no confirmados sobre otros activistas que también han sido sancionados durante la ceremonia en honor al abogado. Alikordi fue encontrado muerto en su oficina en Teherán hace solo una semana, un hecho que ha generado consternación y acusaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos.

Mohammadi, que actualmente tiene 53 años, se encontraba en libertad condicional tras haber enfrentado múltiples arrestos a lo largo de su vida. A finales de noviembre del año pasado, expresó su frustración al revelar que las autoridades iraníes le habían impuesto una prohibición de salida del país, además de no proporcionarle un pasaporte, lo que le impide reunirse con sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.

A pesar de haber sido liberada de prisión hace aproximadamente un año debido a problemas de salud, la situación de Mohammadi ha sido inestable y amenazante. Antes de este incidente, ya había sido arrestada trece veces y condenada en nueve ocasiones, con su último encarcelamiento ocurriendo en el año 2021.

La labor incansable de Mohammadi en la defensa de los derechos humanos, así como su lucha por los derechos de las mujeres, ha continuado a pesar de los obstáculos y represalias del régimen iraní. Ha denunciado abiertamente las violaciones de los derechos humanos en Irán, incluyendo la aplicación de la pena de muerte y la violencia sistemática contra las mujeres que optan por no utilizar el velo islámico.

El Comité Nobel noruego le otorgó el Premio Nobel de la Paz en 2023, reconociendo su valentía y compromiso en la lucha contra la opresión de las mujeres en Irán, así como por promover los derechos humanos y la libertad en el país. Este reconocimiento mundial pone de relieve la importancia de su labor y la gravedad de la represión en Irán.

El arresto de Narges Mohammadi durante el homenaje a Khosrow Alikordi ha movilizado a defensores de derechos humanos y críticos del régimen iraní, quienes una vez más piden a la comunidad internacional que actúe para poner fin a la represión y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en Irán.