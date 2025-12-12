El alcalde socialista de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez, se encuentra envuelto en una polémica tras la difusión de una serie de mensajes de carácter sexual que habría enviado a una trabajadora del Ayuntamiento.

Las conversaciones, que se remontan a marzo de 2023 y se prolongaron durante varios meses, contienen expresiones explícitas en las que el regidor mostraba un interés insistente hacia la mujer. En los mensajes, supuestamente enviados de manera reiterada pese a la falta de respuesta por parte de la trabajadora, el alcalde utilizaba frases de tono sexualizado y comentarios considerados intimidatorios.

Además del contenido textual, parte del material difundido incluiría fotografías personales remitidas por el alcalde a la empleada, un elemento que ha contribuido a incrementar la repercusión pública del caso.

La trabajadora habría trasladado estas pruebas a las autoridades competentes. Ante la divulgación del escándalo, el alcalde reconoció la existencia de intercambios de mensajes, refiriéndose a ellos como un “tonteo”, aunque la naturaleza y el contenido difundido han generado una fuerte indignación social y política.

El caso surge en un momento delicado para el PSOE, inmerso en otras acusaciones de índole similar en distintas administraciones locales. Se espera que en las próximas horas el partido emprenda una respuesta formal sobre la situación interna del regidor y las posibles medidas disciplinarias.