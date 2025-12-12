La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró este viernes los despachos del actual presidente de Correos, Pedro Saura, dentro de la investigación conocida como caso Leire, centrada en presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Durante la actuación, los agentes solicitaron información sobre diversos contratos suscritos por la empresa pública, incluidos acuerdos con Huawei y con el Grupo Barrabés, este último dirigido por el empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en otra causa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Según fuentes conocedoras de los registros, la UCO inspeccionó también el despacho de Nuria Lera Hervás, directora de Relaciones Institucionales de Correos y sucesora de Leire Díez, exresponsable del área y detenida esta semana en el marco del operativo.

La documentación requerida abarca contratos firmados durante la presidencia de Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y máximo responsable de Correos entre 2018 y 2023. Ese periodo estuvo marcado por un deterioro financiero de más de 1.000 millones en pérdidas.

Entre los contratos bajo análisis figura la adquisición del 51% de Rangel Expresso, filial de paquetería de la portuguesa Rangel, por 11 millones en 2019, así como un contrato de dos millones con la consultora tecnológica Sortis, propiedad de Israel Pilar y vinculada —según distintas investigaciones— al entorno de la denominada trama Koldo.

La UCO revisa además los acuerdos de Correos con Huawei, compañía señalada por organismos internacionales por su presunta vinculación con el Gobierno chino. Fuentes del sector recuerdan que España ha ampliado autorizaciones de seguridad a la tecnológica en los últimos años.

Otro eje de la investigación es el contrato con empresas del Grupo Barrabés, dirigido por el socio académico de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Barrabés ha figurado en procedimientos previos tras haber recibido cartas de recomendación firmadas por Gómez en procesos de adjudicación pública.

Más contratos bajo la lupa

Las fuentes consultadas añaden que también se ha solicitado documentación sobre el contrato del proyecto Correos Cargo firmado con la aerolínea Iberojet, perteneciente a Ávoris Corporación. La adjudicación se produjo poco después del rescate público de Air Europa —entonces integrada en el mismo grupo empresarial— por 475 millones de euros.

Las pesquisas se intensificaron tras la detención el miércoles de Leire Díez y del expresidente de SEPI Vicente Fernández, ambos investigados por supuestas irregularidades en la contratación pública. Está previsto que comparezcan ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6, dirigido por el magistrado Antonio Piña, que mantiene la causa bajo secreto de sumario.

Además de los registros en Correos, la Guardia Civil intervino este viernes en varios organismos dependientes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de recopilar documentación sobre contratos presuntamente amañados dentro de una trama vinculada a antiguos cargos del PSOE.