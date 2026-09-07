El presentador valenciano ratifica la vuelta del célebre concurso producido por Gestmusic, que emitirá cuatro entregas nocturnas para conmemorar el decimoquinto aniversario del formato en la cadena de Atresmedia

El presentador Arturo Valls ha ratificado de manera oficial el retorno del concurso ‘¡Ahora caigo!’ a la programación de Antena 3, cinco años después de la emisión de sus últimos pases en las tardes de la cadena. La confirmación por parte del comunicador valenciano se ha producido a través de una publicación difundida en sus perfiles oficiales de redes sociales, certificando las informaciones que adelantaban la preparación de una serie de programas especiales destinados a la franja de máxima audiencia.

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La publicación compartida por el conductor muestra un fragmento audiovisual grabado en las instalaciones de un plató de televisión. En la secuencia, Valls se dirige a sus seguidores expresando reflexiones sobre su trayectoria profesional: «Hola amigos, estaba aquí reflexionando entre bambalinas y pensaba ‘llegado a este punto de mi carrera, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo bien Dios de la televisión? Si es así mándame una señal’». En ese momento, la escena concluye con la caída de una señal de tráfico metálica sobre el suelo del plató. Junto al vídeo, el propio presentador ha acompañado el texto: «¡Vuelve Ahora Caigo!», sin detallar más aspectos sobre la producción.

Cuatro emisiones especiales por el decimoquinto aniversario

Las informaciones relativas al proyecto, avanzadas inicialmente por el analista de televisión Rocco Steinhöusser, señalan que Antena 3 y la productora Gestmusic trabajan en la elaboración de cuatro entregas especiales de ‘¡Ahora caigo!’. La emisión de este bloque de programas está concebida para su programación en la franja de prime time con motivo de la conmemoración del decimoquinto aniversario del desembarco del formato en el canal principal de Atresmedia.

Esta estrategia de programación replica la vía adoptada anteriormente por la cadena con la marca ‘Atrapa un millón’, espacio que retornó inicialmente con ediciones conmemorativas en horario nocturno para posteriormente consolidar su continuidad en la parrilla televisiva mediante la producción de nuevas temporadas.

Trayectoria del formato en las tardes de Antena 3

El concurso ‘¡Ahora caigo!’ constituye la adaptación para el mercado español del formato de origen israelí ‘La’uf al HaMillion’. La primera etapa del programa en Antena 3 dio comienzo en el año 2011 mediante una serie de entregas nocturnas programadas durante los meses de verano. Tras los registros de seguimiento obtenidos en dicho periodo, el grupo de comunicación optó por transformar la oferta en un espacio de emisión diaria para la franja vespertina. En dicho horario, el formato compuso la oferta de entretenimiento del canal de forma coordinada, en un primer periodo, con ‘Atrapa un millón’ y, de forma posterior, con el concurso ‘¡Boom!’.

El esquema de emisión del programa sufrió modificaciones a raíz de la incorporación de ‘Pasapalabra’ a la oferta de Antena 3. La reestructuración de la tarde supuso el adelanto del horario de ‘¡Ahora caigo!’, circunstancia que derivó en una paulatina pérdida de cuota de pantalla hasta su definitiva retirada de la programación en julio de 2021, fecha en la que el canal reordenó su franja vespertina para dar entrada a la serie de ficción ‘Tierra amarga’.

Consolidación de Arturo Valls en la oferta de Atresmedia

El retorno de ‘¡Ahora caigo!’ refuerza la presencia de Arturo Valls en la plantilla de profesionales de Antena 3, espacio donde mantiene su actividad profesional sin vincularse a un contrato de exclusividad con el grupo de comunicación.

Junto al proyecto conmemorativo del concurso de Gestmusic, el presentador valenciano tiene pendiente la emisión de la tercera temporada del espacio de entretenimiento ‘El 1%’. Asimismo, Valls ha sido seleccionado para asumir la conducción de la segunda edición de ‘El círculo de los famosos’, formato tipo game show que regresará a la parrilla del canal de Atresmedia con el comunicador al frente en sustitución de Juanra Bonet.