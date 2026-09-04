El Gobierno británico asegura que su compromiso con las Islas Malvinas es «inquebrantable» y rechaza cualquier cambio sobre la soberanía del archipiélago tras las últimas declaraciones de Argentina.

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El Reino Unido ha respondido este viernes al nuevo desafío de Argentina sobre las Islas Malvinas reafirmando que no contempla ningún cambio en la soberanía del archipiélago. Downing Street ha asegurado que el compromiso británico con las islas es «inquebrantable» y que respalda el deseo de sus habitantes de continuar siendo un territorio británico de ultramar.

La respuesta del Ejecutivo británico llega después de las últimas declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, sobre las Malvinas. El Gobierno de Andy Burnham ha defendido el principio de autodeterminación de los isleños y ha señalado que las islas seguirán siendo británicas mientras esa sea la voluntad mayoritaria de sus habitantes.

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El ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, ha afirmado que Reino Unido defenderá «con firmeza» ese principio y ha recordado el referéndum celebrado en 2013, en el que, según los datos citados por el Ejecutivo británico, el 99,8% de los participantes votó a favor de mantener el actual estatus del territorio.

Por su parte, el ministro de Defensa, Wes Streeting, ha calificado el compromiso del Reino Unido con las Malvinas como «absoluto e inquebrantable» y ha señalado que las declaraciones de Milei responden más a la política interna argentina que a la situación del archipiélago.

Downing Street también ha rechazado las posibles medidas contra empresas petroleras que operan en la zona y ha defendido que el derecho de autodeterminación de los habitantes de las Malvinas incluye la posibilidad de explotar sus propios recursos naturales.

En este contexto, las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum han confirmado que mantienen sus planes para desarrollar el yacimiento de Sea Lion, situado a unos 210 kilómetros de las islas. Ambas empresas aseguran contar con licencias válidas concedidas por el Gobierno de las Malvinas y con respaldo del Ejecutivo británico.

El proyecto prevé continuar con el objetivo de extraer el primer crudo en 2028. Según la información facilitada por las compañías, el yacimiento cuenta con unas reservas estimadas de 1.700 millones de barriles de petróleo.