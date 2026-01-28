Amazon ha anunciado este miércoles la eliminación de 16.000 empleos a nivel mundial, en la segunda gran ronda de despidos en apenas tres meses. La compañía estadounidense atribuye estos recortes a la sobrecontratación durante los años posteriores a la pandemia y a la creciente adopción de herramientas de inteligencia artificial (IA) en sus operaciones.

Según Reuters, los despidos forman parte de un plan más amplio de Amazon para reducir cerca de 30.000 puestos corporativos. Los ajustes afectarán a empleados de áreas como Amazon Web Services, comercio minorista, Prime Video y recursos humanos.

Esta medida se suma a los 14.000 despidos administrativos anunciados a finales de octubre de 2025. En aquel momento, el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, subrayó la necesidad de eliminar la burocracia excesiva y reducir tanto los niveles operativos como el número de gerentes. En España, los recortes anteriores afectaron a cerca de 1.000 trabajadores, principalmente en las oficinas corporativas de Madrid y Barcelona.

Con estos movimientos, Amazon busca adaptarse a un entorno empresarial que combina la eficiencia digital con la automatización, aunque los recortes representan un duro golpe para su plantilla global.