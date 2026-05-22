La Plaza de Toros de Las Ventas celebra este viernes 22 de mayo una nueva corrida dentro de la Feria de San Isidro 2026. El festejo comenzará a las 19:00 horas y contará con toros de la ganadería Fuente Ymbro.

El cartel de hoy reúne a tres figuras destacadas: Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo. Los tres harán el paseíllo en una de las tardes más esperadas del ciclo madrileño, ante una plaza que vuelve a rozar el lleno dentro de una feria que atrae a miles de aficionados durante mayo y junio.

La Feria de San Isidro se celebra este año del 8 de mayo al 14 de junio en Las Ventas. En total, el abono incluye 28 festejos: 23 corridas de toros, dos festejos de rejones y tres novilladas con picadores.

Cartel de hoy, viernes 22 de mayo

La corrida de este viernes estará formada por:

Ganadería: Fuente Ymbro

Toreros: Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo

Hora: 19:00 horas

Lugar: Plaza de Toros de Las Ventas, Madrid

La expectación es alta, ya que varias jornadas de la feria han colgado el cartel de «no hay billetes» en las principales categorías.

Dónde ver gratis la corrida por televisión y online

Los aficionados que no acudan a Las Ventas podrán seguir la corrida en directo a través de TLMad, la plataforma de Telemadrid encargada de retransmitir los festejos de la Feria de San Isidro 2026.

La emisión estará disponible en televisión, en la web y en las aplicaciones de Telemadrid. Además, cada corrida podrá verse bajo demanda durante los siete días posteriores a su emisión.

Próximas corridas en Las Ventas

El calendario continuará el sábado 23 con toros de Sánchez y Sánchez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

El domingo 24 se lidiarán toros de Alcurrucén para Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández. El martes 26 será el turno de los novillos de Conde de Mayalde para Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez.

La semana seguirá el miércoles 27 con toros de Pedraza de Yeles para Isaac Fonseca, Molina y Jarocho, y el jueves 28 llegará la Corrida de la Prensa, con toros de Juan Pedro Domecq para Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi, que confirmará alternativa.

PUBLICIDAD

Las entradas para la Feria de San Isidro tienen precios que van desde los 53 euros hasta los 277 euros, según la ubicación y disponibilidad.