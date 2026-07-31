La Ciudad Autónoma de Ceuta atraviesa momentos de alta tensión e incertidumbre tras la llegada masiva de personas en las últimas horas. La situación se ha hecho especialmente visible en barriadas perimétricas e intermedias como La Pantera, Hadú y El Mixto, donde la gran concentración de personas transitando por la vía pública ha alterado por completo la rutina diaria de los vecinos y colapsado los servicios locales.

En las imágenes grabadas en la barriada de La Pantera, se observa una importante multitud ocupando las aceras y viales principales, con tráfico denso, constante deambular de grupos de personas y una visible presencia ciudadana en balcones y valles de contención a lo largo de la calzada.

Puntos clave de la situación actual

Saturación de los servicios de acogida: El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y los recursos de atención de la ciudad se encuentran al límite de su capacidad, lo que ha provocado que numerosas personas permanezcan en la vía pública a la espera de ser atendidas o filiadas.

Protestas y malestar vecinal: Centenares de residentes ceutíes han protagonizado concentraciones ante la Delegación del Gobierno y en distintos puntos de la ciudad para exigir un refuerzo urgente de las medidas de seguridad y un plan de contingencia estatal.

Despliegue de seguridad: Efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y unidades de la Ciudad Autónoma mantienen un dispositivo en los accesos fronterizos y en los puntos críticos de los barrios para regular el tránsito y prevenir altercados.