Los leones de Ernesto Valverde, con la permanencia matemática asegurada, apuran sus opciones de alcanzar los puestos europeos en San Mamés ante un conjunto celeste que necesita puntuar para certificar su presencia en la próxima edición de la Europa League

El Athletic Club y el Real Club Celta de Vigo miden sus fuerzas este domingo 17 de mayo de 2026 en el estadio de San Mamés, en un encuentro correspondiente a la trigesimoseptima y penúltima jornada de LaLiga EA Sports. El compromiso, programado para las 21:00 horas, se presenta trascendental para las aspiraciones continentales de ambas entidades. La extrema igualdad reinante en la tabla clasificatoria obliga a los contendientes a buscar la victoria en La Catedral para cumplir sus respectivos objetivos en el tramo final del campeonato nacional.

Las opciones europeas del Athletic de Ernesto Valverde

El conjunto bilbaíno afronta esta penúltima cita del campeonato liguero en la novena posición de la tabla general, con un total de 44 puntos en su casillero. Los pupilos de Ernesto Valverde consiguieron asegurar la permanencia matemática en la máxima categoría del fútbol español durante la jornada anterior. Solventado el primer cometido del curso, la escuadra rojiblanca se enfoca ahora en la posibilidad de disputar competiciones europeas de cara a la próxima campaña.

La situación clasificatoria de los leones es de una alta compresión. El Athletic se encuentra empatado a 44 puntos con el Rayo Vallecano, a una sola unidad de distancia de la Real Sociedad y a cuatro puntos del Getafe, equipo que en estos momentos delimita el acceso a las plazas de la Conference League. Debido a estos escasos márgenes, los rojiblancos se ven obligados a sumar los tres puntos en su feudo mientras permanecen atentos a los resultados de sus más inmediatos perseguidores. El Valencia y el Sevilla se sitúan a un solo punto por detrás de los vascos, Osasuna y el Espanyol se encuentran a dos unidades, mientras que el Girona y el Deportivo Alavés computan cuatro puntos menos que el bloque vizcaíno.

Para este definitivo encuentro en San Mamés, el cuerpo técnico del Athletic cuenta con ausencias significativas en su estructura. Oihan Sancet, Dani Vivian y Nico Williams causan baja obligatoria para recibir al equipo gallego debido a sus respectivas lesiones. Asimismo, la participación del lateral Yuri Berchiche y del centrocampista Beñat Prados se mantiene en el aire, figurando ambos futbolistas como duda para conformar la convocatoria definitiva de la escuadra local.

El Celta busca defender la plaza de Europa League

Por su parte, el Real Club Celta de Vigo se desplaza a las tierras vascas consolidado en la sexta plaza de la clasificación general con 50 puntos acumulados. Una vez que el acceso a las posiciones de la Champions League se ha tornado matemáticamente imposible para el cuadro celeste, el objetivo prioritario de la entidad viguesa se centra de manera exclusiva en asegurar ese sexto lugar. Dicha posición otorga el billete directo para volver a disputar la Europa League el curso venidero, una meta amenazada por el Getafe, que presiona desde la séptima plaza a una distancia de tan solo dos puntos.

En el apartado deportivo, la expedición comandada por el técnico celeste también arrastra problemas en forma de contratiempos médicos. El futbolista Román y el defensor Carl Starfelt continúan integrando el parte de bajas de la plantilla y no estarán disponibles para actuar en San Mamés. Por otra parte, la presencia de Ilaix Moriba y de Vecino sobre el césped bilbaíno permanece bajo el interrogante, supeditada a la evolución de sus problemas físicos de última hora.

La historia de los enfrentamientos directos entre ambas instituciones contempla un balance global de 136 partidos oficiales en la máxima categoría. La estadística histórica favorece al conjunto de Bilbao, que acumula 73 victorias frente a los 37 triunfos del bando vigués, habiéndose registrado un total de 26 empates. En el precedente más inmediato de la presente temporada, correspondiente al duelo de la primera vuelta, el Athletic Club se impuso al cuadro gallego por un resultado de 2-0.

Horario y retransmisión televisiva del Athletic Club – Celta de Vigo

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El partido entre el Athletic y el Celta se disputará hoy, domingo 17 de mayo de 2026, a partir de las 21:00 horas en el estadio de San Mamés. Los aficionados disponen de múltiples alternativas para seguir el desarrollo del enfrentamiento en directo a través de la televisión, tanto por la señal abierta como por las plataformas de pago.

El choque de la jornada 37 de LaLiga EA Sports se podrá sintonizar de forma gratuita y en abierto en el territorio nacional mediante Teledeporte y a través de la plataforma digital RTVE Play. De forma complementaria, el partido se emitirá para los abonados de la televisión de pago a través de los canales Movistar LaLiga 3 y Movistar LaLiga 6, ubicados en los diales 167 y 172 de la plataforma Movistar, así como en las frecuencias 123 y 273 del operador Orange. La cobertura en directo se completará con la retransmisión disponible en la aplicación oficial de DAZN y mediante la señal destinada a establecimientos públicos de LaLiga TV Bar.