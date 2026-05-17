El conjunto hispalense busca certificar la salvación en el estadio Sánchez-Pizjuán ante un equipo madridista sin obligaciones clasificatorias que recupera a Kylian Mbappé en el once inicial de Álvaro Arbeloa

LaLiga EA Sports afronta la disputa de su trigesimoseptima y penúltima jornada del campeonato nacional de Primera División con una sesión unificada en la que se decidirán gran parte de los objetivos de la temporada. Este domingo 17 de mayo, a partir de las 19:00 horas, el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán albergará el encuentro entre el Sevilla Fútbol Club y el Real Madrid Club de Fútbol, una cita en la que el cuadro local persigue asegurar de forma matemática su permanencia en la categoría frente a un rival que acude a la capital andaluza con la única motivación de preservar su prestigio deportivo.

El Sevilla se encuentra actualmente en una situación comprometida dentro de la clasificación general. El equipo dirigido por Luis García Plaza ocupa la duodécima posición de la tabla con 43 puntos, una cifra idéntica a la que registra el Valencia Club de Fútbol. A pesar de estar asentado en la zona media, el conjunto hispalense todavía cuenta con opciones matemáticas de caer a los puestos de descenso. Por este motivo, la plantilla sevillista necesita puntuar ante su público para certificar de manera definitiva la salvación y agotar las posibilidades estadísticas de alcanzar las posiciones que dan acceso a las competiciones europeas.

Por su parte, el Real Madrid afronta el desplazamiento a Sevilla sin presiones clasificatorias al tener garantizada la segunda posición del campeonato doméstico. El principal aliciente para el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa radica en mejorar la imagen ofrecida en las últimas jornadas ligueras. Para este compromiso, el técnico madridista ha anunciado el regreso al once inicial del delantero francés Kylian Mbappé, quien busca reconciliarse con la afición tras las críticas recibidas por su ausencia en el Clásico que supuso la proclamación del Fútbol Club Barcelona como campeón del torneo.

Una jornada unificada con seis partidos en directo

El enfrentamiento de la capital hispalense encabeza la relación de seis partidos que se disputarán de forma simultánea este domingo a las 19:00 horas. La jornada se desarrollará de manera íntegra a esa hora con la única excepción del encuentro entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Betis Balompié, una cita en la que ninguno de los dos contendientes cuenta con objetivos deportivos en juego.

La programación televisiva de la penúltima fecha del calendario liguero incluye los siguientes compromisos:

Athletic Club – Real Celta: Ambos contendientes dirimen sus opciones de acceder a los puestos europeos. La escuadra gallega afronta la cita en una posición ventajosa que prácticamente asegura su presencia continental, mientras que los bilbaínos precisan la victoria en San Mamés combinada con un tropiezo de la Real Sociedad o del Getafe Club de Fútbol.

Elche – Getafe: El conjunto alicantino afronta noventa minutos clave para eludir los puestos de descenso que amenazan su continuidad en la categoría. En frente, el bloque madrileño buscará un triunfo que consolide su plaza en los puestos que otorgan el acceso a las competiciones continentales.

Rayo Vallecano – Villarreal: El cuadro de Vallecas mantiene vivas sus opciones europeas, una meta que quedaría garantizada para la próxima temporada de obtener el título en la final de la Conference League para acceder a la Europa League. Aunque los madrileños guardan opciones matemáticas de descenso, la combinación de resultados requerida resulta altamente improbable. Por su parte, el Villarreal se juega defender la tercera plaza del campeonato ante la amenaza del Atlético de Madrid.

Real Oviedo – Deportivo Alavés: El conjunto asturiano encara el choque con la certeza matemática de que la próxima campaña militará en la Segunda División. Por el contrario, el Deportivo Alavés se encuentra fuera de las posiciones de peligro pero está obligado a conseguir la victoria a domicilio para garantizar la permanencia.

Atlético de Madrid – Girona: La escuadra rojiblanca, con el billete para la Champions League asegurado, aspira a arrebatar la tercera posición al Villarreal. El Girona se presenta como el equipo damnificado en caso de derrota, ya que un resultado negativo podría comprometer su situación en función de lo que hagan sus rivales directos de la zona baja.

Retransmisión televisiva y detalles de la oferta de fútbol

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La totalidad de estos seis compromisos de la jornada 37 de LaLiga EA Sports se podrán seguir en directo a través de la plataforma DAZN este domingo a las 19:00 horas. La compañía ofrece las retransmisiones mediante el Plan Fútbol, una modalidad que actualmente cuenta con una campaña promocional que reduce su coste habitual de 19,99 euros al mes a un precio de 9,99 euros mensuales durante un periodo de un año.

Dicha suscripción incluye la cobertura de cinco partidos por jornada en 35 de las 38 fechas del calendario, el partido emitido en abierto de cada jornada, la totalidad de LaLiga Hypermotion, así como los derechos íntegros de la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana, la Serie A italiana y la Liga F de fútbol femenino. Asimismo, el paquete incorpora la emisión de encuentros de la NFL, incluyendo los partidos de liga regular, eliminatorias y la Super Bowl, junto a las señales de Eurosport y Red Bull TV.

De manera complementaria, los usuarios suscritos a este plan disponen de la opción de acceder a la cobertura total del Mundial de Fútbol a través de un pago único de 19,99 euros. Este abono adicional faculta el acceso a los 104 encuentros de la cita de selecciones, incluyendo las programaciones de análisis previas y posteriores a los partidos.