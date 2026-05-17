El estadio de El Sadar alberga este domingo un duelo directo y trascendental por la permanencia en la penúltima jornada del campeonato, con ambos conjuntos empatados a 42 puntos en la clasificación general

El Club Atlético Osasuna y el RCD Espanyol miden sus fuerzas este domingo 17 de mayo en el estadio de El Sadar, en un encuentro correspondiente a la trigesimoseptima jornada de LaLiga EA Sports de fútbol. Este compromiso se enmarca en un tramo decisivo de la segunda vuelta de la competición de Primera división, donde las dos escuadras se juegan sus opciones definitivas en la máxima categoría del balompié nacional. El duelo se presenta sumamente equilibrado, con ambos equipos empatados de forma exacta en la tabla clasificatoria y con la necesidad imperiosa de sumar los tres puntos para certificar sus respectivos objetivos institucionales.

La necesidad de Osasuna en su feudo de El Sadar

El conjunto navarro, dirigido por Alessio Lisci, afronta esta comparecencia ante sus aficionados con el firme propósito de revertir una dinámica adversa y reencontrarse con la victoria. La escuadra pamplonesa llega a esta cita tras haber encadenado resultados negativos en sus anteriores presentaciones, concretamente sendas derrotas consecutivas frente al Levante UD por tres goles a dos (3-2) en territorio valenciano y ante el Atlético de Madrid por un gol a dos (1-2), este último compromiso disputado en su propio estadio.

De cara a la confección de la alineación titular y el desarrollo del juego, el preparador de Osasuna cuenta con noticias contrapuestas en el apartado de efectivos. Por una parte, la entidad rojilla sufre la baja obligatoria de Víctor Muñoz, quien no podrá vestirse de corto debido a una lesión. En contraposición, el cuerpo técnico recupera una pieza fundamental para la estructura defensiva y la portería con el regreso de Sergio Herrera bajo los palos.

La trayectoria de Osasuna a lo largo del torneo se traduce en una decimotercera posición provisional con un acumulado de 42 puntos. Los registros estadísticos de los navarros reflejan un balance de 11 victorias, 9 empates y 16 derrotas. Para revertir esta situación, el equipo buscará apoyarse en el factor ambiental que ofrece el estadio de El Sadar, una plaza donde los locales se muestran habitualmente muy fuertes y donde han cimentado la gran mayoría de los triunfos obtenidos en la presente campaña de Primera división.

El RCD Espanyol busca confirmar su mejoría a domicilio

Por su parte, el RCD Espanyol acude al feudo pamplonés con una dosis extra de optimismo y la moral reforzada tras los acontecimientos vividos en la jornada precedente. El cuadro blanquiazul, comandado desde el banquillo por Manolo González, obtuvo un triunfo balsámico al imponerse al Athletic Club por dos goles a cero (2-0) en las instalaciones del RCDE Stadium. Este resultado favorable supuso un punto de inflexión anímico para la entidad perica, puesto que permitió quebrar una prolongada y negativa racha de 18 compromisos consecutivos sin conocer la victoria en el torneo doméstico.

En la tabla de posiciones, el RCD Espanyol se ubica justo un peldaño por detrás de su rival de este fin de semana, en la decimocuarta plaza, aunque registra un balance absolutamente idéntico al de los navarros: 42 puntos distribuidos en 11 partidos ganados, 9 encuentros empatados y 16 derrotas en su casillero. Estas cifras constatan la tremenda igualdad entre ambos colectivos, por lo que se prevé una pugna muy disputada en la que los mínimos detalles de juego resultarán determinantes para decidir el ganador de los tres puntos.

El precedente histórico más inmediato entre estas dos instituciones data del choque de la primera vuelta del campeonato, en el cual el RCD Espanyol consiguió imponerse a Osasuna por la mínima diferencia (1-0). La intención de la escuadra catalana se centra en replicar dicho éxito a domicilio, a sabiendas de las dificultades añadidas que plantea el cuadro navarro cuando ejerce la condición de local en su territorio.

Horario y retransmisión televisiva del Osasuna contra el Espanyol

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El partido entre el Club Atlético Osasuna y el RCD Espanyol, integrado en la jornada 37 de LaLiga EA Sports, se disputará hoy, domingo 17 de mayo, a partir de las 19:00 horas en las instalaciones del estadio de El Sadar.

Los aficionados interesados en seguir el desarrollo del encuentro en directo a través de la televisión disponen de diversas opciones integradas en la oferta de la plataforma de pago Movistar Plus+. La retransmisión oficial de la contienda se podrá sintonizar a través de los canales específicos M+ LALIGA 4 (asociado a los diales M168 y O417) y M+ LALIGA 6 (disponible en los diales M172 y O273). De igual manera, el minuto a minuto del compromiso estará disponible mediante la señal de los canales LaLiga TV Bar y LaLiga TV M4.