El estadio Ciutat de València alberga este domingo un encuentro trascendental en la penúltima jornada del campeonato nacional, donde ambos conjuntos se encuentran empatados a 39 puntos en la clasificación

LaLaLiga EA Sports afronta sus últimos compromisos de la temporada regular con la disputa de la trigesimoseptima jornada. Este domingo 17 de mayo, el Levante Unión Deportiva y el Real Club Deportivo Mallorca miden sus fuerzas sobre el césped del estadio Ciutat de València en un partido directo que se perfila determinante para el porvenir de ambas escuadras en la tabla. A falta de únicamente dos fechas para la conclusión del certamen, el resultado que depare el encuentro establecerá el destino inmediato de los dos equipos en la clasificación general.

Clasificación y estadísticas del Levante y el Mallorca en LaLiga EA Sports

Antes de que se decrete el pitido inicial en el feudo valenciano, la igualdad entre ambos contendientes es máxima. El Levante ocupa la decimonovena posición de la tabla clasificatoria con un total de 39 puntos en su casillero. Por su parte, el Mallorca se sitúa justo una plaza por encima, en el decimoctavo lugar, registrando idéntica puntuación de 39 unidades.

El balance estadístico del Levante en lo que va de campeonato doméstico refleja un saldo de 10 partidos ganados, 9 encuentros empatados y 17 derrotas. En el apartado de goles, el conjunto granota contabiliza 44 tantos a favor y ha encajado un total de 59 en contra. En los compromisos disputados ante su público en el Ciutat de València, el cuadro local ha firmado unos registros de seis victorias, cinco empates y siete derrotas. La escuadra valenciana afronta este duelo directo tras haberse enfrentado al Celta de Vigo y a Osasuna en sus anteriores citas ligueras, mientras que su último compromiso del curso le obligará a medirse contra el Real Betis.

Por otro lado, la trayectoria del Mallorca en la presente edición de LaLiga EA Sports se ha traducido de la misma manera en 10 victorias, 9 empates y 17 derrotas en los 36 partidos completados hasta el momento. En la parcela goleadora, la entidad bermellona presenta un registro de 44 dianas anotadas y 55 goles recibidos. Los números del bloque balear en sus desplazamientos como visitante muestran una estadística de dos triunfos, tres empates y 13 derrotas fuera de su feudo. El equipo mallorquinista acude a Valencia tras haber competido contra el Getafe y el Villarreal en sus comparecencias más recientes, y cerrará el calendario de la competición regular en la jornada 38 enfrentándose al Real Oviedo.

El choque permite asimismo revisar las tablas de máximos goleadores y asistentes de LaLiga EA Sports de manera previa al inicio del evento, así como las estadísticas de los futbolistas que han recibido un mayor número de tarjetas amarillas y rojas a lo largo de la temporada.

Horario y canales de televisión para ver hoy el Levante contra el Mallorca

El partido de fútbol correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports entre el Levante y el Mallorca se celebra hoy, domingo 17 de mayo de 2026, en las instalaciones del estadio Ciutat de València. La hora fijada para el arranque del enfrentamiento son las 19:00 horas, coincidiendo con el horario unificado de la jornada.

Los telespectadores y aficionados interesados en seguir el desarrollo del partido en directo disponen de alternativas en la televisión de pago en España. La retransmisión oficial del encuentro se emitirá a través del canal M+ LaLiga, disponible en las plataformas de televisión correspondientes. Asimismo, el partido se podrá sintonizar en la señal LaLiga TV Bar, orientada de forma específica a los establecimientos públicos y el sector de la hostelería.