El número uno del mundo busca completar su palmarés de Masters 1.000 ante el noruego, el tenista más sólido sobre tierra batida desde 2020, en una jornada del Foro Itálico con presencia de los españoles Cristina Bucsa y Marcel Granollers en los cuadros de dobles

Jannik Sinner y Casper Ruud se enfrentan este domingo 17 de mayo en la gran final del Masters 1.000 de Roma. El tenista italiano, actual número uno del mundo, y el jugador noruego disputarán el título en el Foro Itálico tras haber superado sus respectivos compromisos de semifinales, donde doblegaron al ruso Daniil Medvedev y al italiano Luciano Darderi. El encuentro supone el quinto duelo en el historial profesional de ambos deportistas, un balance que hasta la fecha domina de manera contundente Sinner con cuatro victorias y ninguna derrota. La cita genera una enorme expectación por las aspiraciones históricas del transalpino y la acreditada solvencia de su rival sobre la superficie de arcilla.

El tenista transalpino afronta este compromiso con el objetivo de sellar un hito en su carrera deportiva. Jannik Sinner persigue el pleno de títulos en la categoría de Masters 1.000, puesto que el torneo de Roma figura como el único de los nueve certámenes de este rango que todavía falta por conquistar en su palmarés. El número uno mundial atraviesa una dinámica impecable en este curso 2026, en el que se ha proclamado campeón de todas las citas de dicha categoría celebradas hasta el momento: Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. Con esta trayectoria, Sinner acumula una racha de seis títulos consecutivos, habiendo cerrado el tramo final del pasado año 2025 con la conquista del trofeo de París.

Al otro lado de la red, Casper Ruud comparece en la pista central como el competidor más solvente del circuito en canchas de arcilla durante el último lustro. Desde el año 2020, el jugador noruego ha edificado una estadística dominante en esta superficie, en la que computa 140 victorias y un total de 17 títulos. Estas credenciales convierten al tenista escandinavo en el rival idóneo para calibrar la imbatibilidad de Sinner y para disputar un trono que exige la máxima resistencia física y estratégica desde el fondo de la pista.

Horario de la final entre Sinner y Ruud en el Foro Itálico

El partido de la final entre Jannik Sinner y Casper Ruud se celebrará este domingo 17 de mayo sobre la arcilla de la Pista Central del Foro Itálico. La organización del evento ha programado el choque para clausurar la jornada vespertina, por lo que el horario de inicio queda fijado no antes de las 17:00 horas. El comienzo efectivo de la final de individuales estará supeditado a la finalización de los dos encuentros previos correspondientes a los cuadros de dobles de la jornada.

La programación anterior al duelo de individuales contará con una destacada representación del tenis español. En la final de dobles femenina, la española Cristina Bucsa peleará por el título formando pareja con la jugadora estadounidense Nicole Melichar-Martínez. Asimismo, la final del cuadro de dobles masculino contará con la presencia del español Marcel Granollers, quien buscará la victoria junto a su compañero de filas, el tenista argentino Horacio Zeballos. Una vez dirimidos ambos enfrentamientos, la Pista Central quedará dispuesta para el cara a cara entre el italiano y el noruego.

Dónde ver el Sinner – Ruud por televisión en directo

El encuentro correspondiente a la final del Masters 1.000 de Roma podrá seguirse en directo por televisión en España a través de la plataforma de pago Movistar+. Esta compañía audiovisual ostenta en exclusiva los derechos de retransmisión para el territorio nacional del cuadro ATP de la cita italiana. De manera concreta, la cobertura de la final del torneo se emitirá en el canal principal de deportes de la firma, #Vamos, situado en el dial 8 de su oferta televisiva.