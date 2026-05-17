El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge la jornada dominical del Gran Premio de Catalunya, con Pedro Acosta en la pole de la categoría reina tras la victoria de Álex Márquez en la carrera sprint del sábado

El Campeonato del Mundo de Motociclismo afronta este domingo su jornada decisiva en el Circuit de Barcelona-Catalunya con la celebración de las carreras del Gran Premio de Catalunya. Tras un sábado marcado por el triunfo de Álex Márquez en la carrera sprint y la consecución de las poles por parte de Pedro Acosta, Celestino Vietti y Valentín Perrone en sus respectivas disciplinas, el trazado de Montmeló se prepara para albergar las pruebas principales del fin de semana. La agenda del día incluye sesiones preparatorias previas al inicio de las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP, las cuales mantienen el orden y los horarios habituales de la gira europea de la temporada 2026.

Horarios de las carreras en el Circuit de Barcelona-Catalunya

La actividad en la pista de Montmeló arranca a las 9:40 horas (hora peninsular española) con la sesión de warm up de MotoGP. Este entrenamiento definitivo dispondrá de una duración de diez minutos, otorgando a los equipos y pilotos la última oportunidad de realizar ajustes técnicos en sus monturas antes de la competición. Al término de esta sesión, se llevará a cabo la denominada Rider Fan Parade, un desfile en el que los integrantes de la categoría reina se presentarán ante los aficionados congregados en las gradas del trazado catalán.

A continuación, se dará paso de forma sucesiva a las tres carreras programadas para este domingo, 17 de mayo:

Moto3: La prueba de la categoría de menor cilindrada inaugurará el programa oficial a las 11:00 horas. La carrera está estipulada a una distancia de 18 vueltas, con el piloto hispano-argentino Valentín Perrone partiendo desde la primera posición de la parrilla tras lograr la pole.

Moto2: La carrera de la categoría intermedia dará comienzo a las 12:15 horas. La prueba constará de un total de 21 vueltas al trazado barcelonés, con el italiano Celestino Vietti al frente de la formación de salida desde la pole.

MotoGP: El plato fuerte de la jornada dominical iniciará su procedimiento a las 14:00 horas, tras un intervalo de aproximadamente una hora respecto a la conclusión de Moto2. La carrera de la categoría reina se desarrollará sobre una distancia de 24 vueltas. Pedro Acosta, quien se adjudicó la pole de la categoría, buscará revertir el resultado de la carrera sprint del sábado, en la cual finalizó en segunda posición tras ceder la victoria ante Álex Márquez por una diferencia de 41 milésimas.

Dónde ver el Gran Premio de Catalunya de MotoGP en televisión y plataformas

La cita en el Circuit de Barcelona-Catalunya se puede seguir de forma abierta y gratuita en el territorio nacional, al tratarse de uno de los tres Grandes Premios del calendario de 2026 —junto a Jerez y Valencia— seleccionados para su emisión sin coste para el espectador.

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Los aficionados disponen de dos opciones principales para seguir las retransmisiones de forma gratuita en España. Por un lado, el grupo Mediaset ofrece las carreras dominicales a través de su canal principal, Telecinco, tras haber emitido las sesiones del viernes y las clasificaciones del sábado en BeMad. Por otro lado, la plataforma DAZN retransmite el evento en abierto bajo la modalidad de su formato denominado Freemium, el cual permite el acceso a la señal en directo de las carreras con el único requisito de registrarse en la página web oficial de la plataforma.

Para el resto del campeonato, DAZN mantiene en exclusiva los derechos de emisión de MotoGP en España por octava temporada consecutiva. La señal de la plataforma se encuentra accesible tanto de forma directa como a través de las ofertas de televisión e internet de operadores como Movistar+, Vodafone TV y Orange TV. Asimismo, el campeonato cuenta con cobertura internacional; en Latinoamérica, las carreras se difunden en países como Argentina, México, Colombia, Perú y Chile por medio de la cadena ESPN.