El estadio de Anoeta acoge este domingo un duelo determinante en la penúltima jornada del campeonato nacional, en el que los donostiarras buscan consolidar su posición frente a un conjunto che que aspira a escalar plazas en la tabla clasificatoria

LaLiga EA Sports afronta su recta final con la disputa de la trigesimoseptima jornada de la competición regular. Este domingo 17 de mayo, la Real Sociedad y el Valencia Club de Fútbol se citan en el estadio de Anoeta en un enfrentamiento directo que se presenta decisivo para el porvenir inmediato de ambas entidades en la clasificación. Con únicamente dos partidos por disputarse para la conclusión del torneo, los puntos en juego en San Sebastián se perfilan fundamentales para dirimir las posiciones definitivas de la tabla general.

Situación clasificatoria y estadísticas de ambos conjuntos

La Real Sociedad comparece ante su afición instalada en la octava posición de LaLiga EA Sports. El equipo guipuzcoano acumula un total de 45 puntos antes del inicio de esta penúltima jornada. El balance deportivo de la escuadra donostiarra hasta la fecha se resume en 11 partidos ganados, 12 encuentros empatados y 13 derrotas, con un registro goleador de 55 tantos a favor y 56 en contra. En su condición de conjunto local en Anoeta, el cuadro vasco ha mostrado una notable regularidad tras cosechar un balance de ocho victorias, cinco empates y cinco derrotas en los compromisos disputados ante su público. La Real Sociedad afronta este choque tras haber medido sus fuerzas recientemente contra el Girona FC y el Real Betis, y cerrará su participación en el campeonato liguero en la última jornada frente al Espanyol.

Por su parte, el Valencia llega a la capital guipuzcoana ubicado en el undécimo lugar de la tabla clasificatoria con un cómputo global de 43 puntos, situándose a tan solo dos unidades de distancia de su rival de esta tarde. El trayecto del club de Mestalla en el presente curso se ha traducido en 11 victorias, 10 empates y 15 derrotas. En el apartado de goles, el equipo de la capital del Turia contabiliza 39 dianas anotadas por 51 tantos encajados. Los números de la formación che en sus desplazamientos como visitante reflejan un saldo de cuatro victorias, cuatro empates y diez derrotas fuera de su feudo. El Valencia acude a San Sebastián tras haberse enfrentado al Rayo Vallecano y al Athletic Club en sus citas previas, mientras que su último compromiso de la temporada regular le enfrentará al FC Barcelona.

Horario y retransmisión por televisión del Real Sociedad – Valencia

El encuentro correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports entre la Real Sociedad y el Valencia se disputa hoy, domingo 17 de mayo, sobre el césped del estadio de Anoeta. El inicio del partido está programado para las 19:00 horas, momento en el que se decretará el pitido inicial de una jornada unificada.

Los aficionados al fútbol disponen de diversas opciones en la televisión de pago para seguir la evolución del partido en directo. La retransmisión televisiva en territorio español correrá a cargo de los canales oficiales M+ LaLiga, Movistar Plus+ y M+ LaLiga 2, accesibles a través de dicha plataforma. Asimismo, el choque se podrá sintonizar en el dial Orange Fútbol 1 para los abonados de dicho operador, mientras que la señal orientada a los establecimientos públicos e industria hostelera estará disponible por medio de LaLiga TV Bar.