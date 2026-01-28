La «Catedral» se viste de gala este miércoles 28 de enero para una noche europea histórica. El Athletic de Ernesto Valverde busca asegurar su presencia en la siguiente ronda de la Champions ante un Sporting que pelea por el top 8.

Tras una década de ausencia en la máxima competición continental, San Mamés vuelve a rugir en una cita a vida o muerte. El Athletic Club recibe al Sporting de Portugal en la octava y última jornada de la fase liga de la Champions League. Los «leones» llegan a este encuentro dependiendo de sí mismos: una victoria ante el conjunto luso les garantiza matemáticamente el billete para los dieciseisavos de final (playoff), manteniendo vivo el sueño europeo en Bilbao.

El desafío no será sencillo. El Sporting de Portugal aterriza en Bilbao con la ambición de sumar tres puntos que le permitan colarse en el top 8 de la clasificación general, lo que les daría el acceso directo a los octavos de final sin necesidad de pasar por la ronda previa.

Horario: ¿A qué hora empieza el Athletic – Sporting?

El partido se disputará hoy, miércoles 28 de enero de 2026, a las 21:00 horas (horario peninsular español). Al tratarse de la jornada de clausura de la fase liga, el encuentro se jugará de forma simultánea con el resto de partidos europeos para garantizar la máxima emoción y juego limpio.

Televisión: ¿Dónde ver el Athletic – Sporting en directo?

En España, el encuentro se podrá seguir en directo a través de la plataforma Movistar Plus+:

• Canal: M+ Liga de Campeones 4 (Dial 63).

• Online: A través de la aplicación oficial de Movistar Plus+ para dispositivos móviles, tablets y Smart TV para todos los abonados con el paquete de fútbol contratado.

Las claves del partido: San Mamés debe ser un fortín

• Dependencia propia: El Athletic no necesita mirar otros campos; si gana, estará en la siguiente fase. El ambiente en Bilbao es de absoluta confianza tras la regularidad mostrada por el equipo en los últimos meses.

• El objetivo del Sporting: Los portugueses son uno de los equipos más rocosos de la competición y buscarán el asalto al top 8, lo que obligará al Athletic a realizar un partido perfecto en defensa.

• Pleno español: Con Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid buscando sellar sus respectivos pases a octavos, el Athletic espera completar la gran noche del fútbol español asegurando su continuidad en la competición.

San Mamés, que no vivía una noche de este calibre en Champions desde hace diez años, promete ser el jugador número 12 para empujar a los de Valverde hacia los dieciseisavos.