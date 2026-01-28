El equipo de Simeone se juega el pase directo a octavos en una jornada unificada de infarto. Tras el empate en Estambul, los colchoneros necesitan ganar, golear y esperar tropiezos de sus rivales directos.

El Atlético de Madrid afronta este miércoles 28 de enero su última oportunidad para entrar en el «Top 8» de la Champions League. En la octava jornada de la fase liga, el Riyadh Air Metropolitano será el escenario de un duelo inédito ante el Bodo/Glimt noruego.

Los rojiblancos, actualmente en la 12ª posición con 13 puntos, llegan con la calculadora en la mano. Para evitar la ronda de playoff (dieciseisavos), los de Simeone deben vencer obligatoriamente y esperar que equipos como el PSG, Newcastle, Sporting o Tottenham pinchen en sus respectivos encuentros. Por su parte, el Bodo/Glimt llega con la moral por las nubes tras su histórica victoria ante el Manchester City, buscando una carambola que les meta en los puestos de repesca.

Horario: ¿A qué hora empieza el Atlético – Bodo/Glimt?

El partido comenzará a las 21:00 horas (horario peninsular español) de hoy, miércoles 28 de enero de 2026. Al ser la última jornada, se disputará de forma simultánea a otros 17 encuentros.

Televisión: ¿Dónde ver el Atlético – Bodo/Glimt en directo?

En España, el partido se podrá seguir a través de la plataforma Movistar Plus+ y Orange TV:

• M+ Liga de Campeones 3 (Dial 62 de Movistar / Dial 118 de Orange)

• M+ Liga de Campeones 6 (Señal multi, Dial 183 de Movistar / Dial 434 de Orange)

Las claves del partido: Golear es la prioridad

• La calculadora del Cholo: Tras el empate (1-1) ante el Galatasaray la semana pasada, el Atlético no solo necesita ganar, sino hacerlo por una diferencia amplia de goles para superar posibles desempates técnicos en la clasificación general.

• Fortín Metropolitano: Los colchoneros han ganado 12 de sus últimos 13 partidos como locales, una estadística que contrasta con la fragilidad del Bodo/Glimt fuera de Noruega, donde aún no conoce la victoria en esta Champions.

• El peligro noruego: El equipo de Kjetil Knutsen ya ha demostrado que puede tumbar a gigantes (vencieron al City de Guardiola hace apenas siete días), por lo que Simeone no reservará a ninguna de sus estrellas pese a las rotaciones esperadas en el centro del campo.

El arbitraje correrá a cargo del italiano Maurizio Mariani, en una noche donde el Metropolitano rugirá para empujar a los suyos hacia la clasificación directa.