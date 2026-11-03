El Athletic Club W – Real Madrid W se juega el sábado 7 de noviembre a las 16:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Athletic Club W – Real Madrid W

Athletic Club W – Real Madrid W Competición: Liga F, jornada 10

Liga F, jornada 10 Fecha: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 16:00 (hora peninsular)

16:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Lezama Facilities (Lezama)

El partido entre el Athletic Club W y el Real Madrid W se disputará en las Lezama Facilities, correspondiente a la jornada 10 de la Liga F. El Athletic Club W ocupa la 5ª posición con 15 puntos tras 9 partidos, habiendo anotado 12 goles y recibido 10. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, el Real Madrid W se encuentra en la 2ª posición con 22 puntos, con un balance de 22 goles a favor y 17 en contra, y llega con 4 victorias y 1 derrota en sus últimos 5 partidos.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Así llegan los equipos

Athletic Club W: 5º con 15 puntos en 9 partidos (12 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: D-E-V-E-V)

Real Madrid W: 2º con 22 puntos en 9 partidos (22 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-V-D-V)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.