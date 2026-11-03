El Eibar W – Real Sociedad W se juega el sábado 7 de noviembre a las 17:15 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Eibar W – Real Sociedad W

Eibar W – Real Sociedad W Competición: Liga F, jornada 10

Liga F, jornada 10 Fecha: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 17:15 (hora peninsular)

17:15 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Municipal de Ipurua (Eibar)

El Estadio Municipal de Ipurua acogerá el partido entre Eibar W y Real Sociedad W, correspondiente a la jornada 10 de Liga F. El Eibar W llega en la séptima posición con 12 puntos tras 9 partidos, habiendo anotado 9 goles y recibido 11. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, la Real Sociedad W ocupa el undécimo lugar con 10 puntos, con 11 goles a favor y 14 en contra. En sus últimos cinco partidos, el equipo ha conseguido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Eibar W: 7º con 12 puntos en 9 partidos (9 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-E-D-E-V)

Real Sociedad W: 11º con 10 puntos en 9 partidos (11 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: E-E-V-V-D)

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