El Granada – Espanyol W se juega el sábado 7 de noviembre a las 12:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Granada – Espanyol W

Granada – Espanyol W Competición: Liga F, jornada 10

Liga F, jornada 10 Fecha: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Ciudad Deportiva del Granada

El partido entre Granada y Espanyol W se disputará en la Ciudad Deportiva del Granada, correspondiente a la jornada 10 de la Liga F. El Granada ocupa la 10ª posición con 11 puntos, habiendo anotado 9 goles y recibido 15 en 9 partidos. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, el Espanyol W se sitúa en la 8ª posición con 12 puntos, con un balance de 13 goles a favor y 11 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Espanyol ha conseguido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Granada: 10º con 11 puntos en 9 partidos (9 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: E-D-V-E-V)

Espanyol W: 8º con 12 puntos en 9 partidos (13 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: V-E-D-V-E)

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