El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una carta al comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, expresando su preocupación por la posible exclusión de España del grupo de Estados bajo presión migratoria, lo que afectaría su acceso a la solidaridad europea. En la última evaluación de noviembre de 2025, España, junto a Italia, Grecia y Chipre, fue considerada bajo gran presión migratoria, lo que les permitió activar mecanismos de reubicación de migrantes y recibir contribuciones financieras.

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Grande-Marlaska argumenta que la decisión de la Comisión Europea sería errónea, penalizando los esfuerzos de España en la prevención de la migración irregular y no considerando adecuadamente los graves sucesos en Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando 80,000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos.

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Presión migratoria en Ceuta y Canarias

El ministro destaca que España sería el único país en cambiar de categoría, quedando excluido de la solidaridad europea en un año marcado por graves sucesos migratorios como los de Ceuta. Además, menciona las 2,500 llegadas irregulares a Canarias en las últimas semanas, que representan un 22% de las llegadas a las islas en 2026.

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Grande-Marlaska subraya que si el próximo informe no reconoce la excepcionalidad de la situación de Ceuta, no cumplirá su función de ser una herramienta eficaz para la gestión migratoria en la Unión Europea.

Financiación europea y esfuerzos de España

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció en marzo la aprobación de una quinta modificación presupuestaria para España del Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para 2021-2027, con un presupuesto extra de 244 millones de euros, alcanzando un total de 812 millones desde el inicio del programa. Además, España ha recibido 114,7 millones de euros de ayuda de emergencia para gestionar la situación en Ceuta.

Grande-Marlaska considera que negar la presión migratoria en España es negar una evidencia, cuestionando las reacciones de la UE y los Estados miembros. La decisión de la Comisión podría crear un dilema sobre cómo evitar que los logros en la lucha contra la inmigración irregular no sean reconocidos.

Debate en la UE sobre la política migratoria

España ha bloqueado, junto a Portugal, Luxemburgo y Francia, el intento de Dinamarca, Polonia e Italia de incluir en la resolución del Consejo Europeo medidas contra la regularización migratoria, en alusión al proceso llevado a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez. Grande-Marlaska insiste en que la credibilidad del Pacto Europeo de Migración y Asilo no debe verse comprometida por una comprensión alejada de la realidad migratoria.