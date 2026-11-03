El Granada – Tenerife se juega el sábado 7 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Granada – Tenerife

Granada – Tenerife Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 13

LaLiga Hypermotion, jornada 13 Fecha: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

El Granada se enfrenta al Tenerife en la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. El equipo nazarí ocupa la 4ª posición con 23 puntos tras haber disputado 12 partidos, donde ha anotado 20 goles y ha recibido 14. Su racha reciente es impecable, con 5 victorias consecutivas. Por su parte, el Tenerife se sitúa en la 14ª posición con 14 puntos en 11 partidos, con un balance de 13 goles a favor y 15 en contra. En sus últimos 4 encuentros, el equipo canario ha cosechado 3 empates y 1 derrota, buscando revertir su situación en la tabla.

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Así llegan los equipos

Granada: 4º con 23 puntos en 12 partidos (20 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-V-V)

Tenerife: 14º con 14 puntos en 11 partidos (13 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 4 partidos: 0 victorias, 3 empates y 1 derrota (resultados: E-E-E-D)

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