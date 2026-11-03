Las farmacias de guardia en Ceuta este miércoles, 4 de noviembre de 2026, son Gabriel Arredondo Parra, Nueva y Puya C.B., según el calendario de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
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La guardia se distribuye entre la zona Centro, Campo Exterior y el turno de noche. Estas son las direcciones y los teléfonos de las tres farmacias:
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Zona Centro
- Gabriel Arredondo Parra
Dirección: Paseo Revellín nº 22. Teléfono: 956 51 67 29.
Campo Exterior
- Nueva
Dirección: Av. Reyes Católicos nº 5 (Morro). Teléfono: 956 50 56 56.
Turno noche
- Puya C.B.
Dirección: C/ Tte. Coronel Gautier nº 12 (junto cuartel Guardia Civil). Teléfono: 956 50 04 20.
Para agilizar la atención, conviene acudir con la receta médica, especialmente durante el turno de noche.
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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.
Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.
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