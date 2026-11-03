La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha valorado la dimisión de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible afirmando que su renuncia «llega 116 muertos tarde». Con esta declaración formulada al término de la sesión de la Diputación Permanente de la Cámara Baja, la dirigente popular ha vinculado de manera directa la salida del ministro no solo con la reciente tragedia de Urda (Toledo), sino también con el trágico accidente registrado meses atrás en la localidad cordobesa de Adamuz, encadenando dos siniestros de gravedad en el mismo corredor de alta velocidad en menos de un año.

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El anuncio de la dimisión de Óscar Puente se produjo de forma imprevista durante su turno final de réplica en el Congreso, donde acudía para rendir cuentas sobre las deficiencias técnicas de la red. En un giro de calado político a escasas semanas de los comicios, el ya exministro confirmó no solo su dimisión inmediata del Consejo de Ministros, sino también su renuncia expresa a encabezar las listas electorales del PSOE en los próximos comicios generales fijados para el 29 de noviembre, abandonando la primera línea de la contienda política.

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Fuerte reproche del PP por la gestión del sistema ferroviario

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Durante la sesión parlamentaria, la representación del Partido Popular acusó al Ejecutivo de haber mantenido al titular de Transportes en su puesto pese a las continuas advertencias formuladas por los organismos de seguridad y los sindicatos ferroviarios sobre los riesgos del tramo afectado. Muñoz enfatizó que la dimisión no exime al Gobierno central de sus responsabilidades en la supervisión de las obras de mantenimiento ni en la gestión de las infraestructuras de alta velocidad, exigiendo una auditoría externa para determinar las causas exactas del colapso de la señalización.

Las duras críticas de la portavoz del grupo popular reflejan la magnitud del impacto político que ha generado el accidente de Toledo en el seno de las Cortes Generales. Desde las filas de la oposición reclaman que la investigación sobre las decisiones operativas de Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria continúe con total transparencia, independientemente de los relevos en la cúpula del departamento ministerial.

Golpe a la campaña socialista ante la cita con las urnas del 29-N

La salida de Puente representa un severo contratiempo para la estrategia del PSOE en el arranque de la precampaña electoral. La renuncia a la candidatura deja al partido sin uno de sus perfiles más combativos en un momento de fuerte desgaste institucional y social por la crisis en el transporte ferroviario, forzando a la dirección de Ferraz a reorganizar de forma urgente sus listas y el mensaje político de cara al 29-N.

Con el cese formal del ministro, el Gobierno busca contener la erosión de la confianza pública en los servicios esenciales del Estado y dar paso a un perfil técnico que asuma la reconstrucción del tramo dañado en Urda y la implantación del plan de seguridad. No obstante, el bloque de la oposición mantiene la presión sobre Moncloa, convirtiendo la gestión de las infraestructuras en el eje central de la contienda electoral.