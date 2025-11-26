El Athletic sigue sin poder despegar en la Champions League. Este martes, los leones lograron un empate sin goles frente al Slavia de Praga, resultado que complica seriamente sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

En un Fortuna Arena que parecía presagiar la primera victoria europea del Athletic, los de Valverde dominaron buena parte del encuentro, pero se toparon con un inspirado portero Stanek, que frustró hasta tres claras ocasiones de gol, incluida una espectacular intervención sobre la línea tras un cabezazo de Robert Navarro.

El partido comenzó con ambos equipos buscando minimizar riesgos, aunque el Athletic mostró un mayor control del juego. La primera mitad estuvo marcada por errores y oportunidades desaprovechadas, con Sancet intentando en varias ocasiones superar al guardameta checo, sin éxito. La defensa rojiblanca logró contener a los jugadores más peligrosos del Slavia, incluidos Chory y Provod, aunque no lograron transformar su dominio en goles.

En la segunda mitad, los leones intensificaron su presión y generaron varias ocasiones de peligro entre el minuto 50 y 52, que podrían haber cambiado el rumbo del partido. Sin embargo, la falta de puntería y las intervenciones de Stanek dejaron el marcador en un empate que sabe a poco.

El resultado deja al Athletic con un panorama complicado para la clasificación, dependiendo ahora de los próximos partidos frente al PSG, Atalanta y Sporting de Portugal. Además, Paredes será baja en el crucial encuentro ante los franceses por acumulación de tarjetas.

A pesar del empate, el Athletic demostró carácter y control en Praga, pero el gol, como en otras jornadas de la Champions, sigue siendo un misterio que los leones deberán resolver si quieren mantener viva la esperanza europea.