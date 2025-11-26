El Real Madrid y la Selección española de este siglo no serían lo mismo sin la huella imborrable de Raúl González Blanco. El eterno ‘7’, capitán y líder, será reconocido con el Premio AS Trayectoria 2025 por su impresionante carrera y su impacto en el fútbol español.

Raúl González, de 48 años, se convirtió en un icono más allá de su enorme calidad como futbolista. Su influencia en el Real Madrid y en la Selección española es incuestionable: su talento y liderazgo ayudaron a definir la identidad de ambos equipos en las últimas décadas.

El delantero debutó en el Real Madrid con tan solo 17 años, dejando una huella inmediata al marcar en su segundo partido, el derbi frente al Atlético, y consolidándose como uno de los grandes referentes del club. Bajo la guía de Jorge Valdano, Raúl se convirtió en un líder nato, un jugador capaz de marcar goles memorables como aquel histórico “Aguanís” en la Intercontinental de 1998.

Su palmarés es sobresaliente: tres Champions League, seis Ligas, varias Supercopas de Europa y España, y dos Intercontinentales, además de su récord de 741 partidos y 323 goles con el Real Madrid. En la Selección española disputó 102 partidos con 44 goles, participando en tres Mundiales y dos Eurocopas, y ayudó a abrir el camino a la generación dorada que conquistaría títulos entre 2008 y 2012.

Tras su salida del Madrid en 2010, Raúl continuó brillando en Alemania con el Schalke, en Qatar y en Estados Unidos, dejando una huella imborrable en cada club. Su despedida definitiva en 2015, tras 932 partidos y 388 goles como profesional, fue un emotivo cierre a una carrera ejemplar.

Hoy, Raúl vuelve al foco del reconocimiento con el Premio AS Trayectoria 2025, un merecido homenaje a una leyenda que sigue inspirando tanto dentro como fuera del campo. “Estoy muy agradecido a AS por este reconocimiento a mi carrera, estoy orgulloso de ella”, declaró el delantero, que seguirá formando nuevas generaciones desde su puesto como entrenador en el Real Madrid Castilla.

El 1 de diciembre, el mítico ‘7’ volverá a brillar en los Premios AS del Deporte, celebrando una carrera que ya forma parte de la historia del fútbol.