El segundo fin de semana de mayo marca el arranque de la Feria de San Isidro 2026, el ciclo taurino más importante del calendario. Las Ventas vuelve a situarse en el centro de la temporada con los primeros carteles de una feria que reunirá a figuras del toreo, confirmaciones de alternativa y ganaderías de máximo interés para la afición.

La televisión tendrá un papel protagonista en este inicio de feria. Telemadrid ha preparado un amplio despliegue para retransmitir San Isidro desde la plaza de toros de Las Ventas, con cobertura en directo y programación especial desde el viernes 8 de mayo. La cadena autonómica madrileña iniciará sus retransmisiones a partir de las 18:15 horas, antes del comienzo de los festejos.

San Isidro arranca con Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso

La primera corrida de la Feria de San Isidro 2026 se celebrará el viernes 8 de mayo con toros de Núñez del Cuvillo para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso, que confirmará alternativa en Las Ventas.

Será el primer gran festejo de un ciclo que convierte a Madrid en el epicentro taurino durante varias semanas y que este año contará con una destacada presencia en televisión.

Programación taurina del fin de semana por televisión

Estos son los horarios y canales previstos para seguir los toros durante el inicio de San Isidro y el fin de semana taurino.

Viernes 8 de mayo

19:00 horas — Telemadrid

Feria de San Isidro desde Las Ventas. Toros de Núñez del Cuvillo para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso, que confirma alternativa.

Sábado 9 de mayo

18:00 horas — Canal Sur

La cadena andaluza mantiene su apuesta por la tauromaquia con una nueva retransmisión taurina durante la tarde del sábado.

19:00 horas — Telemadrid, À Punt y CMMedia

Feria de San Isidro desde Las Ventas. Toros de La Quinta para Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo. La programación de la feria incluye este cartel como uno de los primeros grandes atractivos del ciclo.

22:00 horas — Aragón TV, en diferido

Aragón TV ofrecerá la corrida del sábado en diferido, dentro de la cobertura autonómica del inicio de San Isidro.

Domingo 10 de mayo

19:00 horas — Telemadrid, À Punt, CMMedia y Aragón TV

Feria de San Isidro desde Las Ventas. Toros de Conde de Mayalde para David Galván, Román y Gonzalo Caballero.

Telemadrid lidera la cobertura desde Las Ventas

El gran despliegue televisivo del fin de semana tendrá como eje a Telemadrid, que se vuelca con la Feria de San Isidro con una cobertura desde Las Ventas y emisión multiplataforma. La cadena autonómica madrileña ha anunciado el inicio de sus retransmisiones el viernes 8 de mayo, con programación desde las 18:15 horas.

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A esta cobertura se suman otras televisiones autonómicas como CMMedia, À Punt y Aragón TV durante distintos festejos del fin de semana, lo que permitirá ampliar el alcance de la feria a diferentes comunidades.

Canal Sur mantiene su apuesta taurina

Además de la actividad en Las Ventas, Canal Sur continúa con su programación taurina el sábado por la tarde. La cadena andaluza mantiene así su presencia en un fin de semana clave para los aficionados, coincidiendo con el inicio de San Isidro y con una amplia oferta de toros en televisión.

Un arranque de feria con máxima expectación

El inicio de San Isidro llega con un ambiente de gran expectación en Madrid. Las Ventas abre el ciclo con carteles de peso y con una cobertura televisiva que permitirá seguir los festejos desde distintos puntos de España.

Entre la corrida inaugural del viernes, el cartel de La Quinta del sábado y la corrida de Conde de Mayalde del domingo, el primer fin de semana de feria se presenta como una cita imprescindible para los aficionados al toro.