El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius mantiene activado un amplio operativo sanitario internacional. El buque, que partió de Ushuaia, Argentina, y permanece bajo vigilancia tras varios casos confirmados y sospechosos, se dirige hacia Canarias, donde está previsto que se atienda a los pasajeros y se coordinen las repatriaciones.

A bordo viajan personas de distintas nacionalidades, entre ellas 14 españoles, que serán evaluados a su llegada y posteriormente trasladados a Madrid para seguimiento sanitario en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. El Gobierno ha asegurado que el dispositivo se está coordinando con la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, la Comisión Europea, las autoridades canarias y los países afectados.

El MV Hondius llegará a Canarias con pasajeros bajo vigilancia sanitaria

El crucero afectado por el brote de hantavirus ha puesto rumbo a Canarias desde Cabo Verde. Según las previsiones publicadas este jueves 7 de mayo, el buque llegará al puerto de Granadilla, en Tenerife, el domingo 10 de mayo con más de 140 personas a bordo.

Una vez en Canarias, los pasajeros serán sometidos a los controles sanitarios correspondientes. En el caso de los españoles, el plan contempla su traslado en un avión militar medicalizado hasta la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y desde allí al Hospital Gómez Ulla, donde serán evaluados.

Sanidad ha señalado que se adoptarán las medidas necesarias para proteger la salud pública, aunque la ministra de Defensa, Margarita Robles, indicó que la cuarentena en el centro militar, si los pasajeros siguen asintomáticos, tendría carácter voluntario al tratarse de una medida que afecta a la libertad individual.

Tres pacientes evacuados hacia Países Bajos

Durante la crisis sanitaria, tres personas fueron evacuadas del crucero por sospecha o confirmación de infección. Un avión medicalizado hizo escala en Gran Canaria antes de continuar hacia Países Bajos, después de retrasos vinculados a problemas técnicos en el sistema de aislamiento de la aeronave inicial.

Entre los evacuados se encuentran un médico neerlandés del barco, un guía británico y una pasajera alemana. El operativo fue coordinado con la OMS y con varios países implicados.

La OMS confirma casos y mantiene el riesgo general bajo

La Organización Mundial de la Salud informó el 4 de mayo de un grupo de casos de enfermedad respiratoria grave vinculado al MV Hondius. En ese momento, el organismo contabilizaba siete casos, dos confirmados por laboratorio y cinco sospechosos, con tres fallecidos, un paciente crítico y tres personas con síntomas leves.

Posteriormente, medios que citan información de la OMS han elevado a ocho los casos confirmados o sospechosos relacionados con el brote. Entre ellos figuran pacientes atendidos en Sudáfrica, Suiza y Países Bajos, además de los fallecidos vinculados al crucero.

Pese a la gravedad de algunos casos, las autoridades sanitarias internacionales insisten en que el riesgo para la población general es bajo, ya que la transmisión del hantavirus suele producirse por exposición a orina, saliva o excrementos de roedores infectados. La transmisión entre humanos es excepcional y se ha documentado principalmente en la variante Andes.

La variante Andes, el foco de la investigación

La variante Andes del hantavirus, identificada en el contexto del brote, es la que más preocupa a las autoridades sanitarias porque es la única en la que se ha documentado transmisión entre personas. Esta transmisión suele darse en situaciones de contacto estrecho y prolongado, no por contactos casuales.

La OMS investiga distintas hipótesis sobre el origen del brote. Una de ellas apunta a una posible exposición previa al embarque o durante alguna escala en Sudamérica, donde el virus está presente en determinadas zonas. También se ha estudiado si pudo haber exposición ambiental a roedores en el entorno del viaje.

La Policía distribuye un protocolo preventivo

En España, la Policía Nacional ha distribuido un protocolo interno con recomendaciones para los agentes que puedan participar en el dispositivo. El riesgo se considera bajo y principalmente ambiental, pero se aconseja el uso de mascarillas, guantes y, en caso de contacto directo o presencia de polvo, protección adicional.

El documento recuerda que no existe vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus, por lo que la prevención resulta clave. Las medidas recomendadas incluyen ventilar espacios, evitar levantar polvo y utilizar mascarillas FFP2 o FFP3 en situaciones de posible exposición.

Síntomas del hantavirus

El periodo de incubación del hantavirus suele oscilar entre una y tres semanas, aunque puede variar. Los síntomas iniciales pueden parecerse a los de una gripe, con fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y, en ocasiones, dolor abdominal o diarrea.

En los casos más graves, la infección puede evolucionar hacia un cuadro respiratorio severo. Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan vigilancia médica y consulta temprana ante síntomas compatibles, especialmente si ha existido exposición en zonas de riesgo o contacto estrecho con un caso confirmado.

Diferencias entre hantavirus y covid

Aunque el brote ha generado preocupación por las muertes registradas, los expertos descartan una situación comparable a la pandemia de covid. La diferencia principal está en la capacidad de transmisión.

El SARS-CoV-2 se propagaba con facilidad entre personas, incluso a través de contactos breves o de personas sin síntomas. En cambio, el hantavirus tiene una capacidad de contagio mucho más limitada. En la variante Andes, la transmisión entre humanos se ha observado en contactos estrechos y prolongados.

La principal preocupación del hantavirus no es su capacidad de expansión global, sino la gravedad que puede alcanzar en determinados pacientes.

Sanidad coordina el operativo con la OMS y Europa

El Gobierno sostiene que el seguimiento del brote se activó desde el inicio en coordinación con la OMS, el ECDC, la Comisión Europea, los países afectados y el Ejecutivo canario. El objetivo es garantizar una llegada segura del barco, atender a los pasajeros y facilitar la repatriación de los viajeros extranjeros.

Los españoles serán evaluados en Canarias y trasladados a Madrid para control médico. Mientras tanto, los pasajeros y tripulantes que siguen a bordo permanecen bajo vigilancia sanitaria.

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Un brote bajo vigilancia internacional

El caso del MV Hondius se ha convertido en una operación sanitaria multinacional. La OMS y las autoridades de varios países rastrean contactos, analizan la cadena de transmisión y revisan el recorrido del crucero para determinar cómo comenzó el brote.

Por ahora, la prioridad es atender a los afectados, garantizar la seguridad del traslado de los pasajeros y evitar nuevos contagios entre contactos estrechos.