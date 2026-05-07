Los sorteos de la Bonoloto y la ONCE de ayer, miércoles 6 de mayo de 2026, ya tienen resultados oficiales. La jornada dejó combinación ganadora en la Bonoloto, número premiado en el Cupón Diario de la ONCE y los cinco sorteos del Super 11.

A continuación, puedes consultar todos los números premiados para comprobar si tu boleto o cupón ha resultado ganador.

Resultado de la Bonoloto del miércoles 6 de mayo de 2026

La combinación ganadora de la Bonoloto del miércoles 6 de mayo de 2026 fue:

10, 21, 22, 29, 42 y 44

Complementario: 48

Reintegro: 0

Según la información oficial de Loterías y Apuestas del Estado, en este sorteo hubo un boleto acertante de primera categoría, validado en la Administración de Loterías nº 16 de Zaragoza, situada en Fernando el Católico, 2, local 6. La recaudación del sorteo ascendió a 2.417.615,50 euros.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE del miércoles 6 de mayo de 2026

El número premiado en el Cupón Diario de la ONCE del miércoles 6 de mayo de 2026 fue:

96069

Serie: 031

Además, el reintegro a la primera cifra fue el 9 y el reintegro a la última cifra también fue el 9, según los resultados publicados por JuegosONCE.

Resultados del Super 11 del miércoles 6 de mayo de 2026

La ONCE también celebró ayer los cinco sorteos diarios del Super 11. Estas fueron las combinaciones ganadoras publicadas oficialmente por JuegosONCE.

Super 11, sorteo 1

07, 08, 10, 18, 24, 28, 32, 37, 38, 40, 44, 46, 51, 65, 66, 70, 71, 74, 77 y 82

Super 11, sorteo 2

05, 16, 17, 18, 24, 25, 28, 31, 37, 40, 43, 54, 57, 60, 62, 69, 71, 74, 75 y 85

Super 11, sorteo 3

08, 11, 12, 14, 21, 23, 30, 31, 33, 45, 47, 48, 53, 55, 56, 59, 72, 76, 80 y 83

Super 11, sorteo 4

01, 05, 13, 18, 20, 22, 25, 29, 30, 46, 49, 50, 56, 59, 60, 63, 65, 69, 83 y 84

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Super 11, sorteo 5

01, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 29, 30, 33, 34, 42, 49, 55, 64, 68, 71, 76, 80 y 82

Cómo comprobar los premios

Los resultados de la Bonoloto deben comprobarse siempre en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado. En el caso de la ONCE, la comprobación oficial se realiza a través de JuegosONCE o en los puntos de venta autorizados.

La única lista válida de premios es la publicada por los organismos oficiales de cada sorteo.