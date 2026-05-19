El conjunto de Pep Guardiola busca presionar al Arsenal en la penúltima jornada liguera, mientras que los locales agotan sus opciones de asegurar una plaza europea en el Vitality Stadium

El Manchester City afronta este martes la penúltima jornada de la Premier League con la obligación de sumar una victoria para mantener sus opciones al título doméstico. El equipo dirigido por Pep Guardiola se desplaza hasta el feudo del Bournemouth en un encuentro decisivo para las aspiraciones de ambos conjuntos. Mientras los visitantes necesitan recortar la distancia que los separa del liderato, la escuadra local persigue certificar de forma matemática su clasificación para las competiciones europeas de la próxima temporada, lo que augura una disputa de alta intensidad en el tramo definitivo del campeonato inglés.

El Manchester City llega a este compromiso liguero con la satisfacción moral de haberse proclamado recientemente campeón de la FA Cup después de derrotar al Chelsea en el estadio de Wembley. No obstante, la atención de la plantilla se focaliza ahora de forma exclusiva en el torneo de la regularidad, donde carecen de margen de error. En la actualidad, el equipo de Mánchester ocupa la segunda posición de la tabla clasificatoria con 77 puntos, situándose a cinco de distancia del Arsenal de Mikel Arteta, que lidera la clasificación con 82 puntos. Por este motivo, conseguir los tres puntos en juego resulta imperioso para prolongar el pulso por el trofeo liguero hasta el último momento.

De cara a la confección del once titular, el cuerpo técnico maneja la única duda de Rodri. Pep Guardiola ha lanzado una advertencia clara a sus futbolistas al señalar «ni una cerveza» con el fin de evitar cualquier tipo de distracción física o mental antes de la cita. Los ‘citizens’ buscarán imponer su jerarquía futbolística en el Vitality Stadium y dar continuidad a una dinámica liguera positiva, en la que acumulan cuatro triunfos en sus últimos cinco enfrentamientos.

Por su parte, el Bournemouth asume el partido ante sus aficionados con una dinámica favorable que le ha otorgado la condición de equipo revelación de la presente campaña en Inglaterra. Los locales ocupan la sexta plaza de la Premier League con 55 puntos y encadenan una racha de cuatro victorias y un empate en sus cinco partidos más recientes. Este rendimiento numérico les permite defender su posición en la zona noble y aspirar a consolidar su estatus europeo para el próximo curso.

La preparación del choque para el Bournemouth se ha visto condicionada por los problemas físicos y las ausencias reglamentarias. El cuerpo técnico no podrá contar con la participación de Ryan Christie, quien debe cumplir una sanción, ni con Lewis Cook, baja debido a una lesión en los isquiotibiales. A pesar de estas ausencias de futbolistas habituales en el esquema, el bloque local tratará de aprovechar la fortaleza de su estadio para frenar las aspiraciones del club de Mánchester.

Horario y retransmisión televisiva del Bournemouth – Manchester City

El encuentro correspondiente a la penúltima jornada de la liga inglesa se disputará este martes 19 de mayo. El inicio del choque está fijado para las 20:30 horas en horario peninsular español. El escenario del partido será el Vitality Stadium, donde los pupilos locales contarán con el apoyo de sus seguidores para intentar doblegar al actual segundo clasificado.

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del enfrentamiento en directo desde España podrán hacerlo a través de la televisión. La retransmisión en vivo del partido entre el Bournemouth y el Manchester City de Pep Guardiola estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma de contenidos deportivos DAZN.