El seleccionador de la ‘Canarinha’ desveló la lista de 26 convocados en Río de Janeiro. Neymar regresa tras tres años de ausencia, mientras que estrellas como Rodrygo, Militão y Estêvão se lo pierden por lesión.

RÍO DE JANEIRO – Estalló la bomba en el Museu do Amanhã. Ante la mirada de casi un centenar de medios de comunicación internacionales, el director técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, hizo oficial la lista de 26 futbolistas convocados para el Mundial de Norteamérica 2026. La gran sorpresa de la citación —y que ya da la vuelta al mundo— es el regreso definitivo de Neymar Jr., quien se ganó su lugar a última hora tras lograr regularidad en el Santos.

El técnico italiano no se guardó nada en una conferencia de prensa de alta tensión, marcada tanto por los regresos históricos como por las notables ausencias debido a las lesiones de figuras capitales como Rodrygo, Éder Militão y la joven perla Estêvão.

«Ahora viene lo bonito. Atacantes: Neymar… Santos», pronunció Ancelotti, desatando la euforia colectiva en la sala, un eco que resonó en todo el pueblo brasileño.

El regreso del ‘Rei’ y la redención de Endrick

Tras casi tres años alejado de la Seleção, Neymar volverá a vestir la ’10’ en la que será la última Copa del Mundo de su carrera. Aunque se prevé que asuma un rol secundario por detrás de los indiscutibles Vinicius Jr. y Raphinha, su jerarquía promete ser vital en el vestuario.

Desde Brasil, el presidente del Santos, Marcelo Teixeira, celebró la noticia:

«Sabíamos lo mucho que deseaba volver al Santos, ser feliz jugando en su casa y rendir al más alto nivel. La selección necesita a un jugador de su calibre».

La otra gran novedad de la lista es Endrick. El delantero, cuyo pase pertenece al Real Madrid, se ganó el llamado tras un cierre de temporada espectacular cedido en el Lyon francés, cumpliendo con la exigencia que el propio Ancelotti le puso en enero para asegurar su boleto mundialista.

Los sacrificados y las bajas por lesión

No todo es alegría en el entorno de la pentacampeona. Las lesiones obligaron a Ancelotti a reestructurar la convocatoria, abriendo la puerta a nombres como Ibáñez, Igor Thiago y Rayan.

Por decisión técnica, la baja más dolorosa es la de João Pedro, actual máximo goleador del Chelsea, quien se quedó fuera para dar cabida a la experiencia de Neymar y la proyección de Rayan. Tampoco viajarán figuras como Andrey Santos, Bento o el veterano Thiago Silva, a quienes Ancelotti consoló abriéndoles las puertas para el proceso del Mundial 2030.

El ‘Último Baile’ de una era de oro

Este Mundial marcará un cambio de ciclo definitivo para la Verdeamarela. Leyendas de la talla de Casemiro, Danilo y Alex Sandro ya han confirmado que colgarán la camiseta nacional de forma definitiva tras la cita norteamericana.

Con Ancelotti renovado firmemente hasta 2030, el relevo generacional ya está en marcha, comandado por Bruno Guimarães, pero con los ojos puestos en el presente: alcanzar la ansiada sexta estrella, el ‘Hexa’ que se les resiste desde hace 24 años.

Convocatoria Oficial de Brasil para el Mundial 2026

Posición Jugadores convocados Porteros Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Grêmio). Centrales Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo). Laterales Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit). Centrocampistas Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo). Atacantes Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon/Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Neymar (Santos).