En el capítulo 787 de este jueves, la Guardia Civil sacude el palacio con una trágica noticia sobre la madre de Santos, mientras Curro inicia sus pesquisas sobre el pasado de Cristóbal.

La exitosa ficción de época de La 1 de TVE, ‘La Promesa’, regresa este jueves, 5 de marzo, con una entrega marcada por las tensiones familiares y revelaciones que prometen alterar el rumbo de sus protagonistas. En el episodio de hoy, el número 787, la trama se centra en la determinación de Martina, quien ha decidido volcar sus esfuerzos en las gestiones con el Patronato para poner en marcha el refugio. Esta iniciativa, sin embargo, no cuenta con el respaldo de todos; Jacobo no oculta su firme desacuerdo, provocando la mofa de Lorenzo, quien se burla de la rapidez con la que Martina ha sustituido su deseo de viajar a Nueva York por este nuevo proyecto local.

Por otro lado, la atmósfera en el palacio se vuelve sombría tras la inesperada llegada de la Guardia Civil. Los agentes portan una noticia devastadora: el fallecimiento de la madre de Santos, un suceso que impactará profundamente en el servicio y en la dinámica de la planta noble.

Conflictos matrimoniales y planes de boda

En el ámbito de las relaciones personales, el matrimonio formado por Julieta y Ciro atraviesa sus horas más bajas. La joven se resiste a acatar las órdenes de su marido respecto al trato con el servicio, una rebeldía que cuenta con el apoyo explícito de Ángela. Esta situación de tirantez ha sido alimentada por las intrigas de Leocadia y Lorenzo, quienes no han cesado en su empeño de malmeter entre los cónyuges.

Simultáneamente, los preparativos nupciales cobran una urgencia inesperada. Cristóbal ha dictaminado que la boda entre María y Carlo debe celebrarse de forma inminente, concretamente la próxima semana. Pese a la evidente incomodidad que le genera la situación, Samuel ha aceptado oficiar la ceremonia, asumiendo una responsabilidad que añade presión al entorno de los futuros contrayentes.

Las sospechas de Curro y Alonso

Finalmente, la vertiente de investigación de la serie toma impulso con la alianza entre Curro y Alonso. El joven ha decidido compartir sus inquietudes con el marqués para indagar en el pasado laboral de Cristóbal. Curro ha comenzado a recopilar información clave para su pareja, en lo que parece ser el inicio de una búsqueda de la verdad que podría poner en jaque la posición de algunos habitantes de La Promesa.

Este capítulo, que cuenta con las interpretaciones de Fernando Coronado, Sara Molina, Xavi Lock y Marta Costa, entre otros, deja el escenario preparado para un cierre de semana de alta intensidad dramática en las tardes de la televisión nacional.