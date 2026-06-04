La actriz Ester Expósito ha respondido de forma contundente a la polémica surgida en las redes sociales a raíz de su asistencia al concierto que el artista puertorriqueño Bad Bunny ofreció este fin de semana en Madrid. La intérprete, que fue captada en un vídeo que se ha vuelto viral junto a la también actriz María León, ha criticado con firmeza los juicios emitidos sobre su comportamiento y ha señalado directamente a la misoginia de una parte de la sociedad como la verdadera causa del revuelo generado durante los últimos días.

El origen de la polémica en las redes sociales

Los hechos se desencadenaron tras la difusión de unas imágenes correspondientes al recital de Bad Bunny en la capital española. Ester Expósito acudió como invitada a la exclusiva zona del recinto conocida como ‘La Casita’, un espacio reservado donde coincidió con otros rostros conocidos de la escena pública, entre ellos María León. A través de las plataformas digitales, comenzaron a circular secuencias de ambas actrices cantando y bailando algunos de los temas musicales del repertorio del cantante.

La controversia se concentró especialmente en un fragmento de vídeo donde las dos intérpretes aparecían bailando al ritmo de ‘La Jumpa’. La difusión de este corte musical provocó una oleada de comentarios y reacciones críticas por parte de diversos usuarios de las redes sociales. Los reproches se fundamentaron en el contenido de la letra de dicha canción, de carácter explícito, que algunos internautas consideraron incompatible con las posturas en defensa del feminismo que ambas figuras públicas han manifestado de manera habitual en sus trayectorias.

La respuesta de Ester Expósito ante los medios

Ante la repercusión de las imágenes, Ester Expósito ha aprovechado una comparecencia ante los medios de comunicación para ofrecer su postura y zanjar el debate. Lejos de evaluar los textos de las canciones o el sentido estricto del vídeo viralizado, la actriz ha preferido poner el foco en la actitud de quienes han utilizado la grabación para dirigir ataques en su contra.

«El problema no es un baile de dos segundos. Creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina y en las personas que utilizan las redes para hacer daño», ha declarado de forma explícita al ser interrogada por la controversia. Con estas palabras, la intérprete defiende que la atención pública se ha desviado hacia un asunto menor y lamenta que una escena de tan solo unos instantes haya derivado en una campaña de críticas.

Cuestionamiento sobre el contexto de las imágenes

La artista también ha querido restar trascendencia a la grabación que ha inundado las redes sociales, sugiriendo que la difusión del archivo responde a una lectura sesgada e interesada de un momento puntual. Al ser preguntada por la naturaleza del vídeo, Expósito ha apuntado que se trata de un fragmento descontextualizado del conjunto de la velada. «Es una selección. Es muy selecto», ha manifestado para indicar que la pieza audiovisual no plasma la realidad completa de lo acontecido durante la noche del concierto.

Asimismo, al ser cuestionada específicamente por el tema musical ‘La Jumpa’ y las alusiones a su letra explícita, la actriz ha admitido que no está familiarizada con la composición que ha originado la disputa digital. «No lo sé. Es que ese tema no sé cómo es. Lo siento», ha afirmado ante los periodistas. De este modo, Ester Expósito ha intentado dar por concluido un conflicto que ha mantenido divididos a detractores y defensores en los entornos virtuales durante las últimas jornadas.