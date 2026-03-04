Consulte los resultados del Cupón Diario, el Super ONCE, el Triplex y Mi Día; la Organización Nacional de Ciegos Españoles reparte hoy nuevos premios en sus sorteos diarios

Este miércoles, 4 de marzo de 2026, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra sus tradicionales sorteos diarios, ofreciendo múltiples oportunidades de fortuna a través de sus diferentes modalidades de juego. Desde el histórico Cupón Diario hasta las extracciones múltiples del Super ONCE y el Triplex, los participantes aguardan la publicación de los números agraciados que pueden repartir premios de miles de euros en toda la geografía nacional.

A continuación, puede consultar las combinaciones ganadoras de la jornada en cuanto se celebren los sorteos oficiales.

Cupón Diario de la ONCE

El sorteo del Cupón Diario es el juego más longevo de la institución y ofrece hasta 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, se juega ‘La Paga‘, que permite obtener 3.000 euros al mes durante 25 años si se acierta la serie.

Número premiado: XXXXX

XXXXX Serie (La Paga): XXX

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Super ONCE

El Super ONCE celebra cinco extracciones diarias de lunes a domingo. El jugador selecciona entre 5 y 11 números (del 1 al 50) y en el sorteo se extraen 20 bolas.

Primer sorteo:

Segundo sorteo:

Tercer sorteo:

Cuarto sorteo:

Quinto sorteo:

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Triplex de la ONCE

Con una apuesta de tan solo 50 céntimos, el Triplex permite ganar hasta 150 euros si se aciertan las tres cifras en el mismo orden de extracción.

Primer sorteo:

Segundo sorteo:

Tercer sorteo:

Cuarto sorteo:

Quinto sorteo:

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Historia y evolución de los sorteos de la ONCE

Los sorteos de la ONCE nacieron de forma independiente en cada provincia, con participaciones cuyo coste oscilaba entre las 10 y las 25 pesetas. Aquellas primeras ediciones consistían en números de tres cifras y series de hasta cinco. Con el tiempo, el formato evolucionó hasta el sistema actual de cinco cifras y tres números para la serie.

Fue en 1985 cuando se introdujeron cambios significativos en los sorteos de fin de semana, dando paso al Cuponazo de los viernes (con premios de hasta 9 millones de euros) y al Sueldazo de los sábados y domingos, que otorga un premio de 300.000 euros al contado y una paga mensual de 5.000 euros durante dos décadas.

Funcionamiento y premios

En modalidades como el Super ONCE, los premios dependen de la proporción entre números apostados y acertados, así como del importe de la apuesta. Por su parte, el Triplex ofrece premios menores (2 euros) incluso por acertar únicamente la primera o la última cifra.

