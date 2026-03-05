El precio medio de la electricidad se sitúa este jueves en los 0,1747 €/kWh, con una brecha pronunciada entre el tramo valle de la tarde y el pico máximo de la noche.

La gestión del consumo energético doméstico se mantiene como una prioridad para las familias españolas, especialmente en regiones como Extremadura, donde el impacto del recibo eléctrico condiciona notablemente el presupuesto mensual. Según los datos oficiales proporcionados por el operador del mercado y Red Eléctrica de España para este jueves 5 de marzo de 2026, el precio de la luz experimentará variaciones significativas a lo largo de las 24 horas, lo que hace indispensable conocer los tramos horarios para optimizar el gasto.

El precio medio del pool para esta jornada se ha fijado en 0,1747 €/kWh. No obstante, este valor promedio oculta fluctuaciones importantes. Aquellos consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC) encontrarán el alivio en la franja de sobremesa, mientras que deberán extremar la precaución durante el inicio de la noche, cuando el coste de la energía alcanzará su cota más alta del día.

Tramos horarios: cuándo es más barato encender los electrodomésticos

Para maximizar el ahorro, es fundamental identificar las denominadas «horas valle». El momento más económico del día tendrá lugar entre las 14:00 y las 15:00 horas, con un precio de 0,09433 €/kWh. Este periodo se consolida como la ventana ideal para el uso de electrodomésticos de alto consumo, como lavadoras o lavavajillas. Otros tramos favorables se sitúan entre las 03:00 y las 04:00 de la madrugada (0,11129 €/kWh) y entre las 15:00 y 16:00 horas (0,10335 €/kWh).

Por el contrario, el precio más alto de la luz se registrará en la franja comprendida entre las 19:00 y las 20:00 horas, momento en el que el kilovatio hora escalará hasta los 0,32888 €/kWh. Esta diferencia de casi 23 céntimos por kilovatio entre el mínimo y el máximo del día subraya la importancia de desplazar, en la medida de lo posible, el consumo fuera de las horas punta nocturnas.

Tabla detallada de precios por horas (PVPC)

A continuación, se detallan los costes de la electricidad para cada hora del día (precios en €/kWh, impuestos no incluidos):

Franja Horaria Precio €/kWh 08:00 – 09:00 0.23576 10:00 – 11:00 0.22581 14:00 – 15:00 0.09433 (Mínimo) 17:00 – 18:00 0.17204 18:00 – 19:00 0.29645 19:00 – 20:00 0.32888 (Máximo) 22:00 – 23:00 0.15442

Esta oscilación horaria responde a la casuística del mercado diario y a la demanda energética, que este jueves presenta una curva muy marcada hacia el encarecimiento vespertino. La planificación del consumo en las horas centrales del día sigue siendo la estrategia más eficaz para mitigar el impacto de la factura eléctrica en el hogar.