La periodista Mercedes Milá ha participado en el espacio de RTVE Play ‘¡Menudo cuadro!’, conducido por Carlota Corredera, David Andújar y David Insua, coincidiendo con su debut al frente de ‘Me meto en un jardín’ en La 2 de TVE. Durante su intervención en este programa de entrevistas, la comunicadora ha analizado diferentes etapas de su dilatada carrera profesional en los medios de comunicación y ha desvelado datos económicos relativos a su labor al frente del formato de telerrealidad ‘Gran Hermano’ en Telecinco, además de pronunciarse de manera abierta sobre figuras de la relevancia de Pedro Sánchez, Miguel Bosé o la reina Letizia.

Milá, que se ha mostrado «encantada» con las características de su nuevo proyecto televisivo en la segunda cadena del ente público, ha reflexionado sobre sus orígenes en RTVE, donde comenzó ejerciendo tareas básicas de asistencia y preparación de cafés. La presentadora ha rememorado que en su juventud tuvo serias dificultades para decantarse por los estudios de Periodismo, una incertidumbre que resolvió gracias a las indicaciones de su tía cuando contaba con 18 años, quien la animó a matricularse debido a su facilidad para explicarse.

Los inicios profesionales y la visión del periodismo contemporáneo

La trayectoria de la periodista catalana experimentó un notable impulso a mediados de la década de los 70, período en el cual comenzó a especializarse en la información deportiva. En esta etapa fue designada por RTVE para llevar a cabo la cobertura informativa del Campeonato Mundial de Motociclismo, un cometido que inicialmente no resultó de su agrado. Según ha recordado la propia comunicadora, manifestaba de manera reiterada que la información sobre deportes no era de su interés y la calificaba como «el opio del pueblo», dado que sus preferencias profesionales se inclinaban por los asuntos políticos. A pesar de sus reticencias iniciales, Milá ha reconocido que asumió la tarea y que pronto descubrió que la cobertura deportiva constituía el único método viable para aprender el funcionamiento real del medio televisivo.

Al contrastar la situación de la profesión en aquella época con el ejercicio del periodismo actual, Milá ha defendido el legado de su generación frente a las dinámicas informativas del presente. La presentadora ha argumentado que quienes han experimentado las etapas más complejas de la profesión no pueden considerar la época actual como un mal momento, incidiendo en que la problemática radica en la identidad de los actores que dominan el relato en la actualidad. En este sentido, ha establecido una diferenciación neta al afirmar que en su etapa profesional los periodistas no mentían, lamentando que en la actualidad la difusión de falsedades no acarree consecuencias, una dinámica que ha calificado de extremadamente peligrosa.

Las cifras de su etapa en ‘Gran Hermano’ y las dinámicas de audiencia

A pesar de ser reconocida formalmente por Carlota Corredera como una de las grandes entrevistadoras de la televisión en España, la vinculación de Mercedes Milá con el formato ‘Gran Hermano’ sigue siendo un referente para los espectadores de la televisión comercial. Al rememorar su labor al frente de las diversas ediciones emitidas en Telecinco, la periodista ha revelado los términos económicos de su última etapa en el programa, señalando que al final de su andadura en dicho espacio estima que percibía una contraprestación de 60.000 euros por cada emisión. No obstante, la comunicadora ha precisado que el volumen de ingresos que ella reportaba a la cadena era muy superior a su salario, indicando de forma explícita que generaba muchísimo más dinero para el canal del que cobraba por su trabajo.

En este mismo contexto retrospectivo, a preguntas de la conductora del espacio sobre si se había enamorado en alguna ocasión durante la realización de una entrevista, Milá ha negado tal circunstancia, aunque ha admitido haber mantenido un acercamiento afectivo mutuo con uno de los concursantes de ‘Gran Hermano’, identificándolo públicamente con el nombre de Matías.

Por otra parte, respecto al rendimiento de su actual programa de entrevistas en La 2, Milá ha manifestado la necesidad de asimilar los baremos de medición propios de la televisión pública, un entorno en el que no había desarrollado su labor previamente. La presentadora ha indicado que requirió un aprendizaje específico para comprender que un registro de audiencia del 4,6% representaba un dato positivo en dicha cadena, puesto que su experiencia previa en la televisión comercial le hacía percibir dicha cifra de manera negativa. Asimismo, ha defendido la validez de estos indicadores al asegurar que las audiencias determinan directamente el salario de los profesionales y constituyen la herramienta mediante la cual el público decide la continuidad o la cancelación de un espacio.

Posicionamiento político y valoraciones sobre la jefatura del Estado

El plano político ha ocupado una parte significativa de la conversación en ‘¡Menudo cuadro!’. Mercedes Milá ha manifestado un explícito interés por realizar una entrevista al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia quien ha mostrado un apoyo decidido al declarar que lo quiere y que se sitúa plenamente a su favor. La periodista ha explicado que su primera pregunta al jefe del Ejecutivo versaría sobre la figura de la etapa política de Zapatero. De igual forma, ha relatado que inicialmente el político socialista no despertaba su interés, pero que su percepción varió tras la lectura de su obra autobiográfica, ‘Manual de resistencia’, donde constató la solidez, fortaleza y resiliencia del mandatario para confrontar lo que ha definido como el mecanismo de derribo de la derecha.

En cuanto a la posibilidad de entrevistar al rey emérito, Juan Carlos I, la presentadora se ha mostrado dispuesta a llevarla a cabo únicamente bajo la condición de que el encuentro se pudiese desarrollar sin restricciones ni condicionamientos previos, definiéndolo como una conversación «sin faja». No obstante, ha expresado su escepticismo al respecto, asumiendo que cualquier comparecencia de estas características se articularía bajo la forma de una falsa entrevista. En contraposición, Milá ha expresado una firme admiración hacia la actual reina de España, Letizia, afirmando que le profesa un gran aprecio y calificándola como una persona que ha atravesado serias dificultades y un notable sufrimiento en el seno de la institución monárquica, logrando salir adelante a pesar de las adversidades que le plantearon.

La distancia con Miguel Bosé y el agradecimiento de Carlota Corredera

La entrevista también ha abordado la histórica relación de Mercedes Milá con el cantante Miguel Bosé, con quien protagonizó señalados encuentros televisivos en el pasado. La periodista ha certificado la existencia de discrepancias profundas entre ambos, motivadas fundamentalmente por sus posturas contrapuestas respecto a la gestión y desarrollo de la pandemia. Milá ha reconocido el dolor y la tristeza que le suscita la deriva actual del artista, a quien consideraba una persona muy cercana en su entorno personal. Según ha detallado, ambos mantienen un distanciamiento absoluto desde hace tiempo, precisando que tras una mediación efectuada por Macarena Rey no se ha vuelto a producir ningún tipo de encuentro o comunicación entre ellos.

Al cierre de la comparecencia, Carlota Corredera ha querido trasladar un agradecimiento público y explícito a Mercedes Milá por el amparo y el respaldo que le brindó tras su proceso de separación personal, remarcando que dicho comportamiento protector no fue generalizado por parte de otros integrantes de la profesión periodística.