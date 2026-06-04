El futuro televisivo de ‘El Hormiguero’ continuará ligado a la programación de Antena 3. Pese a las informaciones difundidas en las últimas horas a través de las redes sociales, que apuntaban a una posible marcha del formato de entretenimiento del grupo audiovisual Atresmedia, se ha verificado que la permanencia del espacio presentado por Pablo Motos está completamente garantizada. Los rumores, originados a raíz de una intervención del periodista Siro López, carecen de fundamento normativo y empresarial, puesto que la renovación del contrato entre la cadena y la productora responsable del formato se encuentra totalmente cerrada para la próxima temporada.

Los hechos que desencadenaron la propagación de estas versiones informativas tuvieron su origen en un comentario realizado por el periodista deportivo Siro López durante una tertulia. La intervención se produjo a cuenta de la participación de Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, como invitado en la emisión de este miércoles en ‘El Hormiguero’. En dicho espacio de debate, López afirmó de manera explícita que Pablo Motos habría comunicado el pasado viernes a la dirección de Atresmedia el cese de las emisiones del programa en el grupo para el año venidero, aludiendo a supuestas presiones internas para evitar la comparecencia del aspirante a la directiva madridista en el plató.

Sin embargo, los datos empresariales confirman que se trata de una información falsa. No existe ningún tipo de movimiento estratégico ni administrativo orientado a trasladar el formato fuera del grupo de comunicación, así como tampoco constan discrepancias ni reclamaciones de la conducción del programa ante los responsables de la compañía cinematográfica y televisiva.

Un pilar estratégico para el liderazgo de Antena 3

La renovación de ‘El Hormiguero’, aunque no ha sido objeto de un comunicado oficial por parte de la empresa, asegura la estabilidad de la franja horaria previa al horario estelar en Antena 3. El formato de entretenimiento e información se consolida como una de las piezas indispensables para mantener el liderazgo diario de la cadena de televisión, especialmente en una coyuntura donde comparte funciones de arrastre de audiencia con el concurso ‘Pasapalabra’. Esta continuidad adquiere una relevancia añadida ante los desafíos de programación que afronta el grupo audiovisual al prescindir de la sección ‘El Rosco’, lo que convierte a las emisiones de Pablo Motos en una garantía de competitividad irrenunciable.

Los registros de audiencia avalan el peso específico del programa en la industria audiovisual española. ‘El Hormiguero’ finalizó el ejercicio anterior como el espacio más visto de la televisión en España, revalidando la primera posición en su franja horaria por duodécimo año consecutivo. Esta tendencia de rendimiento se ha mantenido durante la presente temporada, puesto que el formato ha concluido el mes de mayo con una media diaria superior a los 4 millones de espectadores únicos, situándose de nuevo al frente de los índices de consumo de contenidos en abierto.

Alianza consolidada entre Atresmedia y la productora 7 y Acción

Más allá del desempeño específico de las entrevistas y experimentos diarios de Pablo Motos, la vinculación societaria y comercial entre el grupo Atresmedia y la empresa cinematográfica 7 y Acción, factoría de la que es titular el propio presentador, muestra una sintonía que excede el marco del programa de ‘access prime time’.

Ambas corporaciones mantienen abiertos diversos canales de colaboración en la producción de contenidos para la parrilla de televisión. Esta alianza estratégica se traduce en la realización conjunta de otros formatos de entretenimiento que ya cuentan con sus correspondientes nuevas temporadas garantizadas en la cadena, como es el caso de los espacios de telerrealidad y concurso ‘El Desafío’ y ‘Cazadores de imágenes’, lo que descarta cualquier escenario de ruptura contractual o cese de operaciones entre las partes.