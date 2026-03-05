En el capítulo 368 de este jueves, las hostilidades tras la muerte de Adriana alcanzan un punto crítico con nuevas provocaciones y la firme resistencia de Braulio y Enriqueta a abandonar el valle.

La tensión en ‘Valle Salvaje’ no da tregua. La serie de época de RTVE, recientemente nominada a un Emmy Internacional, encara su entrega número 368 este jueves, 5 de marzo, con un escenario de abierta confrontación en la Casa Grande. Tras el reciente y trágico fallecimiento de Adriana, el palacio se ha convertido en un tablero de ajedrez donde las alianzas y las venganzas marcan el ritmo de la convivencia.

El gran protagonista de la jornada es Dámaso, quien mantiene como objetivo prioritario la caída de José Luis. Para lograrlo, cuenta con la colaboración estratégica de Mercedes y Victoria. En el episodio de hoy, Dámaso se presentará en la Casa Grande en el momento más inoportuno, lanzando una provocación directa a José Luis que, sumada a la amenaza de un tercero, promete desestabilizar por completo al señor de la casa.

Investigaciones paralelas y desapariciones

Mientras la guerra por el control del palacio continúa, otros frentes permanecen abiertos en el valle. Braulio y Enriqueta han dejado clara su determinación de no marcharse, contraviniendo los deseos expresos de José Luis. Ambos persisten en sus pesquisas para esclarecer las verdaderas causas de la muerte de Domingo, una trama que mantiene en vilo a los habitantes de la zona.

Por otro lado, la misteriosa ausencia de Luisa empieza a generar nerviosismo. La joven se escabulló del palacio para visitar a Petra y Pura, las parteras de Adriana, en busca de respuestas que arrojen luz sobre lo sucedido. En la entrega de este jueves, su hermana Pepa se verá obligada a mentir a Mercedes para justificar su falta. La eficacia de esta coartada será determinante para que Luisa pueda continuar con su investigación sin ser descubierta.

Un reparto de altura para el penúltimo episodio semanal

El capítulo de hoy contará con las interpretaciones de figuras clave como Rafael, Alejo y Petra, quienes darán continuidad a las apasionantes tramas que han convertido a esta producción en un referente de la ficción histórica actual. Con el final de la semana a la vuelta de la esquina, los movimientos de Dámaso y las revelaciones que pueda obtener Luisa marcarán el destino de los personajes en esta cuarta entrega semanal.