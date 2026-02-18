El conjunto de Diego Pablo Simeone inicia en el Jan Breydel Stadion su camino en las eliminatorias europeas tras un periplo irregular en el campeonato doméstico

La UEFA Champions League regresa este miércoles, 18 de febrero, con la disputa de los dieciseisavos de final, una ronda eliminatoria que obliga al Atlético de Madrid a comparecer antes de los ansiados octavos. El equipo rojiblanco se desplaza a tierras belgas para medirse al Club Brujas en el partido de ida, una cita que se presenta como una auténtica prueba de fuego para medir la solidez del proyecto de Diego Pablo Simeone en el Viejo Continente. El encuentro arrancará a las 21:00 horas en el Jan Breydel Stadion.+2

Un Atlético de dinámicas opuestas ante un Brujas al alza

El cuadro colchonero aterriza en la ciudad flamenca con la necesidad de trasladar a Europa sus mejores sensaciones. El Atlético atraviesa una racha irregular en la que ha sumado un empate y tres derrotas en sus últimos tres compromisos de LaLiga EA Sports, destacando el reciente tropiezo en el feudo del Rayo Vallecano (3-0). Sin embargo, el equipo madrileño ha demostrado su capacidad competitiva en el torneo del KO, donde logró una meritoria victoria ante el FC Barcelona. La premisa del cuerpo técnico es clara: repetir la intensidad mostrada ante los azulgranas para encarrilar la eliminatoria de cara a la vuelta en el Riyadh Air Metropolitano.

Por su parte, el Brujas encara el choque con la moral reforzada tras imponerse en el derbi ante el Círculo Brujas (1-2), resultado que le sitúa a tan solo tres puntos del liderato en la liga belga. Los precedentes históricos entre ambas entidades reflejan una igualdad máxima, con un balance de dos victorias para cada equipo y dos empates en sus seis enfrentamientos previos. En el recuerdo reciente figura la fase de grupos de la temporada 2022/23, donde los belgas lograron una victoria por 2-0 en su estadio, advirtiendo de la peligrosidad de una plaza que ya puso en aprietos al FC Barcelona el pasado noviembre.

Horario y canal de televisión para ver hoy el Brujas – Atlético de Madrid

El partido, clave para las aspiraciones europeas del conjunto rojiblanco, podrá seguirse en directo a través de las principales plataformas de televisión en España:

Fecha: Miércoles 18 de febrero de 2026.

Miércoles 18 de febrero de 2026. Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Televisión: El encuentro será retransmitido a través de Movistar Plus+ (dial 60), canal que ofrece la cobertura integral de la competición.

La plataforma Movistar Plus+ ofrece actualmente el acceso a este contenido por 9,99 €, incluyendo además otros eventos deportivos de relevancia como el Torneo de las Seis Naciones de Rugby o los próximos compromisos del Real Madrid en la máxima competición continental.