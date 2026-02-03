Un ultimátum inesperado y la búsqueda de la verdad sobre la muerte de Domingo sacuden los cimientos de la Casa Grande

La tensión alcanza su punto álgido en el capítulo 346 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 3 de febrero, a las 17:35 horas en La 1. Tras un inicio de semana marcado por las amenazas del duque y las confesiones pendientes, la trama se sitúa ahora en un punto de no retorno: el enlace más esperado de la temporada pende de un hilo por una decisión drástica de su protagonista.

«Sin Luisa no hay boda»: El órdago de Adriana

La Casa Grande se prepara para el evento del año, pero Adriana (Rocío Suárez de Puga) no está dispuesta a pasar por el altar bajo cualquier condición. Tras enterarse del veto impuesto por José Luis (el duque) a Luisa, la joven se planta ante su futuro suegro con un ultimátum demoledor: si Luisa no está presente en la ceremonia, no habrá boda con Rafael (Marco Pernas).

Esta revelación pone en un aprieto a José Luis, quien ya se encuentra acorralado por las amenazas de Dámaso. El duque, en un intento de salvaguardar su legado, ha ofrecido ceder el ducado a su hijo Rafael, pero la negativa de este a aceptar el título bajo coacción y el amago de Adriana de cancelar el compromiso amenazan con provocar un terremoto institucional en la familia.

Braulio no olvida: La caza del asesino continúa

Mientras en los salones se dirimen pactos de poder, en los rincones más sombríos del valle se fragua otra guerra. Alejo, cansado de rehuir a Braulio, decide finalmente enfrentarse a él. Su consejo es claro: debe dejar el pasado atrás para poder seguir adelante. Sin embargo, Braulio no está dispuesto a que la muerte de su padre, Domingo, quede impune.

A pesar de las advertencias de Alejo, Braulio intensifica su investigación para descubrir quién fue el verdadero responsable del asesinato. Esta persistencia coloca a varios miembros de la Casa Grande en una posición vulnerable, ya que los secretos del pasado parecen estar a punto de salir a la luz, justo cuando el futuro de la estirpe parece más frágil que nunca.

Otros frentes abiertos: Sospechas y cartas perdidas

El capítulo de hoy también pondrá el foco en otros personajes clave:

• Matilde no desiste en su empeño y reclama a Mercedes las polémicas cartas, lo que podría desvelar traiciones cruzadas.

• Atanasio comienza a sospechar que la renuncia del duque a su título no es un acto de generosidad, sino una huida desesperada ante un chantaje inconfesable.