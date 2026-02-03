Manuel acorrala a Leocadia mientras la amenaza de Margarita pone en jaque el futuro de Lorenzo en el palacio de los Luján

La tensión alcanza su punto de ebullición en el capítulo 767 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 3 de febrero. Tras los impactantes eventos de ayer, el palacio se convierte en un tablero de ajedrez donde las lealtades se rompen y los secretos más oscuros de la familia salen a la luz. Manuel, decidido a proteger su entorno de las intrigas externas, lanza un ultimátum definitivo a Leocadia, mientras que en la planta noble, una revelación sobre el pasado de Lorenzo amenaza con dinamitar su inminente enlace.

La caída de las máscaras: Manuel contra Leocadia

La revelación de Rivero, quien confesó trabajar bajo las órdenes de Leocadia antes de ser noqueado por Manuel, ha cambiado las reglas del juego. En la entrega de hoy, Manuel no se anda con rodeos y encara directamente a la mujer de Figueroa. Tras confirmarle que conoce su implicación en la llegada del espía, Manuel le ofrece una única salida para evitar el escándalo: abandonar el palacio de forma inmediata.

Por su parte, la estancia de Leocadia en La Promesa se vuelve cada vez más insostenible. Mientras Alonso defiende con firmeza el derecho de su hijo Curro a sentarse a la mesa con el resto de la familia, Margarita aprovecha la ocasión para humillar públicamente a Leocadia por su incapacidad para imponer su voluntad en los salones de los Luján.

Chantaje en la planta noble: Lorenzo, contra las cuerdas

La trama del capitán da un giro dramático. Margarita, la madre de Martina, ha decidido jugar su última carta para detener la boda de Ángela. En una escena cargada de tensión, muestra a Lorenzo las pruebas irrefutables de la existencia de su hijo bastardo. La amenaza es clara: o el capitán anula el compromiso matrimonial con Ángela, o su secreto será revelado a toda la aristocracia, destruyendo su reputación para siempre.

Incertidumbre y confesiones en el servicio

En la planta de abajo, el ambiente no es más tranquilo. Petra vive un momento de máxima estupefacción al leer el contenido de la carta del Obispado que el padre Samuel se resistía a abrir. ¿Qué verdad oculta la Iglesia que ha dejado a la ama de llaves sin palabras?

Mientras tanto, María Fernández y Carlo protagonizan un momento de honestidad brutal. Ambos reconocen que, aunque existe una atracción mutua y se agradan, el amor no es el motor de su relación, dejando en el aire el futuro de su vínculo. Además, la preocupación crece entre Ángela y Curro, quienes ven con desconfianza los movimientos de Margarita, ignorando que ella ya tiene al capitán contra la pared.