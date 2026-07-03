La serie diaria de Televisión Española y Netflix alcanza un punto de máxima tensión tras la drástica decisión de Victoria frente a Mercedes y Hernando, situando la vida de Matilde al borde del abismo.

El melodrama de época ‘Valle Salvaje’, producido para Televisión Española y la plataforma Netflix, estrena este viernes, 3 de julio, su capítulo número 442. La trama de la ficción diaria experimenta un giro crítico después de que Victoria, acorralada y desprovista de alternativas viables para escapar de su situación, opte por una medida límite. La mujer ordena de manera directa a Benigna la ejecución del peor de los crímenes posibles, una resolución extrema que sitúa la supervivencia de Matilde en una posición de serio peligro, en una jornada donde las disputas de poder y las reclamaciones económicas previas marcan el rumbo de los acontecimientos en el Valle.

Conflictos internos y acusaciones directas en el Valle

La estabilidad en el entorno de ‘Valle Salvaje’ se quiebra definitivamente en esta nueva entrega. Victoria pierde el control por completo y arremete con dureza contra Mercedes, a quien recrimina no haber alertado a su contacto directo en la diócesis. Para Victoria, esta omisión o error específico ha sido el detonante inequívoco de la crisis actual en la que se encuentran inmersos. Sin embargo, la perspectiva sobre la responsabilidad de los hechos difiere según los implicados; Dámaso interviene para desviar las sospechas que pesan sobre el grupo y apunta de forma explícita hacia Hernando como el verdadero causante de los últimos acontecimientos.

Lejos de adoptar una postura de conciliación o mostrar compasión ante la tesitura de Victoria, Hernando se dirige a don Aurelio con una exigencia firme y contundente: la aplicación del castigo más severo posible para la mujer. Esta petición de máxima gravedad genera un impacto profundo en el entorno familiar y social de la producción, lo que empuja a Dámaso a tomar la iniciativa y actuar por cuenta propia en un intento por alterar el desarrollo de los hechos y modificar el destino que parece cernirse sobre los involucrados.

Antecedentes y la resolución límite de Victoria

Estos sucesos se desencadenan inmediatamente después de un periodo de inestabilidad en el Valle. Don Aurelio, habituado a la obediencia ciega y sin cuestionamientos de sus mandatos, se topó recientemente con una resistencia del todo inesperada. En el plano de las relaciones personales, Braulio ha venido arrastrando una inseguridad creciente en su vínculo con Manuela, motivada por la aparición de dudas y celos que le han llevado a replantearse sus sentimientos y la dirección de su vida sentimental. A su vez, don Hernando solicitó formalmente a su hija que no abandonara el Valle, bajo la convicción de que su permanencia resulta indispensable para preservar el equilibrio de la familia y eludir mayores complicaciones. Una preocupación que Alejo, primo de la familia, no compartió en absoluto.

Por otra parte, Enriqueta asumió el control de la situación al incrementar de forma notable la presión sobre Braulio para acelerar la conquista de Manuela, argumentando que el tiempo corría en su contra y exigiendo resultados inmediatos sin admitir más dilaciones. Del mismo modo, ante la falta de pago de una deuda que reclamaba de forma prolongada, Enriqueta optó por modificar su estrategia. Ante este panorama de presiones cruzadas y viéndose completamente acorralada, Victoria dicta la orden a Benigna para perpetrar el crimen, dejando el destino de Matilde y del resto de los protagonistas suspendido en uno de los pasajes más dramáticos de la producción.