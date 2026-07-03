La Casa de Misericordia ha presentado de forma oficial las combinaciones de la Feria de San Fermín 2026, que se celebrará en Pamplona del 5 al 14 de julio. El abono de este año, compuesto por diez festejos, destaca por la doble comparecencia de Andrés Roca Rey como único espada que dobla en el ciclo, así como por el regreso de Morante de la Puebla a la plaza navarra.

Estructura y claves del abono taurino de Pamplona

La Comisión Taurina de la Casa de Misericordia ha hecho oficiales los carteles de la Feria de San Fermín 2026, una de las citas más relevantes y de máxima expectación de la temporada taurina en España. El ciclo pamplonés constará de un total de diez festejos programados de forma continuada entre el 5 y el 14 de julio. La feria de este año reúne a las principales figuras del toreo actual, las ganaderías más destacadas y los nombres más relevantes del escalafón, marcando una edición caracterizada por el regreso de toreros destacados y combinaciones de gran interés para los aficionados.

Roca Rey, único torero con doble comparecencia

El diestro peruano Andrés Roca Rey se convierte en el gran protagonista de la Feria de San Fermín 2026 al ser el único matador anunciado en dos ocasiones dentro del abono. Roca Rey realizará el paseíllo en el coso pamplonés los días 9 y 14 de julio, consolidando de este modo su peso específico en una de las plazas de mayor relevancia del calendario. Su doble presencia se erige en uno de los principales atractivos de una programación que apuesta decididamente por las figuras del momento.

El regreso de Morante de la Puebla con Álvaro Núñez

Otra de las grandes novedades del serial sanferminero es el retorno de José Antonio Morante de la Puebla a Pamplona. Tras estar ausente en las anteriores citas del ciclo navarro, el torero sevillano volverá a la plaza el próximo viernes 10 de julio. Para esta ocasión, está anunciado con reses de la ganadería de Álvaro Núñez, en uno de los festejos que ha despertado mayor expectación en los carteles presentados por la Casa de Misericordia.

Carteles completos y combinaciones día a día

La composición definitiva de los diez festejos de la Feria de San Fermín 2026 queda fijada de la siguiente manera: