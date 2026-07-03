La serie diaria de Antena 3 vive una jornada marcada por la decisión de Brossard hijo sobre la fábrica de Toledo y los crecientes conflictos personales de los personajes en la casa de la familia De la Reina.

La producción de sobremesa de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, estrena este viernes, 3 de julio, a las 15:45 horas, su capítulo número 596. En esta nueva entrega de la ficción diaria, la trama se intensifica tras la confirmación de que Brossard hijo mantendrá la fábrica en Toledo, una resolución en la que la intervención de Andrés ha resultado decisiva. Este movimiento empresarial genera un ambiente festivo en el seno de la familia De la Reina, provocando el agradecimiento profundo de Damián hacia Andrés, mientras que Tasio vuelve a experimentar el desplazamiento por parte de su progenitor. Asimismo, el episodio abordará las consecuencias de los rumores que afectan a Begoña y Eduardo, los cuales terminarán repercutiendo directamente en la joven Julia.

Celebración en la familia De la Reina y tensiones familiares

El éxito en las negociaciones comerciales con respecto a la permanencia de la fábrica de Toledo trae consigo aires de celebración en la casa de la familia De la Reina. Damián no oculta su gratitud hacia Andrés por haber logrado convencer al magnate. Sin embargo, esta situación vuelve a poner de manifiesto las diferencias en el núcleo familiar, ya que Tasio se siente marginado nuevamente por su propio padre al observar cómo se celebra el logro sin tenerle en cuenta. En el capítulo de este viernes, Damián acudirá a Digna para explicarle las buenas noticias de manera detallada.

Estas novedades llegan inmediatamente después de una jornada en la que Julia ya había percibido una notable tensión entre sus padres. En los eventos previos, Tasio se disculpó con Marta, Salva sufrió un varapalo y Gabriel trasladó una inesperada petición a Damián. Por su parte, Cloe fue la encargada de anunciar la decisión final de Hugo en relación con el destino de la fábrica.

Conflictos personales y una demoledora pérdida para Eduardo

El entramado de relaciones personales se complica en el capítulo 596. Claudia opta por marcar límites claros a Paula en un momento en el que Mabel se presenta de forma inesperada en la comida familiar. Los sentimientos de Claudia también se encuentran en un punto de gran incertidumbre, ya que no sabe con certeza qué es lo que siente por Miguel, después de que este diera rienda suelta a sus rarezas durante la supuesta cita que mantuvieron. En paralelo, el entorno laboral y personal muestra pequeños avances, como el intento de Pablo por limar asperezas con Salva.

La nota más trágica de la jornada recae sobre Eduardo, quien recibe una demoledora noticia: el fallecimiento de su hermano. Este suceso acontece en un contexto ya de por sí complicado debido a la difusión de diversos rumores que vinculan a Begoña con Eduardo. Las habladurías del entorno terminan pasando una alta factura a Julia, quien se ve envuelta en una pelea con el único objetivo de defender el honor de su madre.