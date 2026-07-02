Si hoy toca repostar en Ceuta, aquí tienes una foto rápida y práctica de los precios que ha publicado el Ministerio para la Transición Ecológica para viernes, 3 de julio de 2026. Con 10 estaciones analizadas, el rango de precios muestra margen para ahorrar según el tipo de combustible y la gasolinera elegida.

En general, la Gasolina 95 marca el suelo en 1,359 €/L (y el techo del grupo está en 1,379 €/L). La Gasolina 98 se sitúa con un promedio de 1,411 €/L. Y en Diésel, el promedio es 1,393 €/L, con un mínimo de 1,378 €/L. La clave está en comparar antes de pagar.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Para la 95, las opciones más económicas se reparten entre dos locales ON365 y varias referencias de SHELL. El promedio en el conjunto es de 1,374 €/L, con mínimo en 1,359 €/L y máximo en 1,379 €/L.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,359 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,359 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,378 €

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,378 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,378 €

Gasolina 98

En la 98, el promedio es de 1,411 €/L. Las más baratas aparecen todas en torno a 1,408 €/L, lo que sugiere precios bastante alineados entre algunas marcas.

SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,408 €

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,408 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,408 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,408 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,408 €

Diésel

Para el diésel, el panorama es especialmente competitivo en el tramo bajo del rango: el promedio en Ceuta es 1,393 €/L, con mínimo de 1,378 €/L y máximo de 1,398 €/L.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,378 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,378 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,397 €

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,397 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,397 €

Las más caras

Si en cambio buscas evitar pagar de más, hay que prestar atención a las estaciones con el precio más alto dentro de la muestra. En Gasolina 95 aparecen las referencias más caras en 1,379 €/L:

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,379 €

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,379 €

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1,379 €

Fuente de datos: Ministerio para la Transición Ecológica.

Consejos

Compara por litros, no por marca: el diferencial entre mínimo y máximo en 95 es pequeño por litro, pero se nota si repostas con frecuencia.

el diferencial entre mínimo y máximo en 95 es pequeño por litro, pero se nota si repostas con frecuencia. Ajusta según tu necesidad: si tu vehículo admite varias calidades, revisa la diferencia entre 95 y 98 antes de elegir.

si tu vehículo admite varias calidades, revisa la diferencia entre 95 y 98 antes de elegir. Planifica la ruta: las gasolineras más baratas pueden estar más lejos; valora el coste del trayecto frente al ahorro.

las gasolineras más baratas pueden estar más lejos; valora el coste del trayecto frente al ahorro. Vuelve a mirar si cambias de tipo de combustible: hoy hay variaciones relevantes entre 95, 98 y diésel, y no siempre coinciden las posiciones de precio.

Con la información del Ministerio para la Transición Ecológica en la mano, la decisión es más simple: busca el precio más bajo dentro de tu combustible y decide con criterio.