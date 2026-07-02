La Promesa regresa este jueves 2 de julio de 2026 a la pequeña pantalla con su mezcla habitual de melodrama, intrigas de palacio y tensión emocional en la Andalucía de comienzos del siglo XX. Eso sí, en esta ocasión, la información disponible en el avance procedente de prensa no incluye detalles concretos del capítulo: (no disponible). ¿Qué significa? Que no podemos confirmar qué personajes protagonizan escenas específicas ni qué giros exactos se producirán hoy.

Pero incluso sin avance detallado, el arranque del capítulo suele marcar el tono: miradas que se cargan de intención, decisiones que se toman a puerta cerrada y esa sensación constante de que en el palacio siempre hay algo que se oculta. En las últimas entregas, la serie mantiene el pulso entre las reglas del hogar, los secretos heredados y las consecuencias de lo que se dice —o se calla— en los pasillos. Por eso, si eres de los que no se pierden ni una sola pista, este jueves puedes esperar que la historia continúe por los caminos que la propia trama diaria viene abriendo: conflictos familiares, enredos sociales y confrontaciones que empujan a los personajes a posicionarse.

Sin poder entrar en hechos verificados del capítulo de hoy, lo más prudente es plantearlo como un avance orientativo: es decir, qué suele estar en juego en un episodio en La Promesa y qué puede estar sobre la mesa a medida que avanza la jornada. En un drama de época como este, las rutinas del palacio suelen convertirse en escenarios de choque: una visita que no es casual, una conversación que no se queda en lo privado, o una decisión que afecta a más de una parte implicada.

Qué pasará hoy en La Promesa

Este jueves, 2 de julio de 2026, el capítulo de La Promesa llega sin una sinopsis puntual confirmada en la información de prensa disponible. Aun así, la serie mantiene el ritmo de sus conflictos principales y, como viene ocurriendo, el interés del episodio suele girar en torno a tres frentes: las tensiones dentro del palacio, la presión de la etiqueta y las apariencias y las consecuencias personales de las decisiones tomadas en capítulos anteriores.

En términos narrativos, lo normal es que hoy se vean avances emocionales y momentos de fricción entre los personajes que sostienen la trama. También es habitual que el episodio prepare el terreno para el siguiente, cerrando con un elemento que deja la puerta abierta a nuevas dudas: una actitud ambigua, una respuesta a medias o una circunstancia que obliga a alguien a actuar antes de lo esperado.

Si en los días previos la historia venía acumulando tensión, hoy el capítulo probablemente continúe con esa misma carga: escenas de negociación (formales o informales), choques por intereses enfrentados y revelaciones o, al menos, pistas que reordenan lo que los personajes creen saber. Todo ello, enmarcado en el ritmo propio de la serie diaria, en el que cada episodio funciona como una pieza más del tablero: lo que se decide hoy puede cambiar el equilibrio mañana.

Recuerda: dado que el avance real del capítulo de hoy no está disponible (o es poco fiable), no podemos afirmar nombres, escenas o giros específicos. Lo que sí podemos decirte es que La Promesa suele mantener el foco en el conflicto y en el carácter de sus protagonistas, así que este jueves la intriga no debería bajar el nivel.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 (TVE) a las 17:25, en su horario habitual de las tardes.

Si te apetece seguir el drama desde el primer minuto, este jueves 2 de julio de 2026 tienes una cita con el palacio… y con todo lo que se cuece dentro. ¡Te contamos lo que pase cuando haya un avance con detalles confirmados!